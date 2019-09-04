Минздрав предлагает укрепить здоровье всем работающим россиянам

Министерство здравоохранения России разработало корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих». Документ был опубликован в середине августа. По предложению министерства организации смогут использовать эти материалы как основу при создании собственных корпоративных программ для укрепления здоровья своих работников.

Целью программ, как поясняет документ, является снятие напряжения и стресса, уменьшение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение всего рабочего дня.

В методичке приведено множество аргументов в пользу введения программ оздоровления. Так указывается, что благодаря внедрению принципов ЗОЖ продолжительность пребывания на больничном сокращается на 27% и на 26% уменьшаются расходы компаний на медицинское обслуживание. А улучшение психоэмоционального состояния работника и снижение депрессивных настроений позволяют увеличить производительность труда.

Что предлагают делать?

1). Организовать доставку горячего питания для всех сотрудников (при этом предлагается составлять рацион здорового питания и проводить обучение работников его основам).

2). Проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на работе.

3). Оборудовать в холлах зоны для самостоятельных занятий физическими упражнениями. И устраивать специальные десятиминутные комплексы физзарядки.

4). Проводить командно-спортивные мероприятия.

5). Организовать комнаты психоэмоциональной разгрузки с капсулами сна, массажными креслами, аромалампами, возможностью проведения музыкальной терапии и т.д.

6). Проводить тренинги с работниками по вопросам профилактики депрессии, выгорания и тревожных расстройств.

7). Организовать профессиональную помощь работникам в кризисной ситуации (консультации специалистов по телефону).

Большой блок в методичке посвящен борьбе с вредными привычками. Это и размещение мотивационных наглядных материалов, и тестирование сотрудников, и проведение безалкогольных мероприятий, и внедрение системы штрафов. Для замены перекуров предлагается в том числе вокруг рабочих зон и в местах общего доступа размещать тарелки с яблоками.

Указанные положения для руководителей организаций носят рекомендательный характер. Созданием нормативных документов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России занимается в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Его главная цель - мотивация россиян к здоровому образу жизни.