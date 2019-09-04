2019-09-06T09:30:31+03:00
Здоровье

«Авторская стоматология»: искусство красивой и здоровой улыбки

Уникальная методика исправления прикуса и лечение без бормашины в клинике «Авторская стоматология»
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: «Авторская стоматология»Фото: «Авторская стоматология»
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«Авторская стоматология» – это клиника полного цикла для всей семьи с 30-летним опытом работы. Она была основана еще в 1989 году. За это время свыше 100 000 пациентов получили качественную стоматологическую помощь. Основная специализация клиники – ортодонтия и импланталогия, а главный лозунг — качество, гарантии, репутация!

Клиника оказывает самые разные профильные услуги. Среди них лечение кариеса, включая малоинвазивное лечение без использования бормашины, установка протезов и имплантов, исправление прикуса с применением высококачественных брекет-систем. Также в список услуг входят лечение десен, художественная реставрация, отбеливание и профессиональная чистка зубов.

Получить красивую и здоровую улыбку в клинике «Авторская стоматология» могут как взрослые, так и дети. Предусмотрено комфортное и безопасное лечение для будущих мам.

Преимущества и достижения клиники

В своей работе «Авторская стоматология» применяет мировые стандарты, различные современные и высокоэффективные технологии.

«Авторская стоматология» - это:

- Высокий профессионализм врачей, сертифицированные специалисты.

- Современное оснащение.

- Безопасность и стерильность.

- Кратчайшие сроки лечения и протезирования.

- Индивидуальный подход в детской и взрослой стоматологии.

- График работы – 7 дней в неделю.

- Гарантии качества.

В клинике пациентам доступна уникальная система исправления прикуса Invisalign, которая позволяет выпрямить зубы и создать красивую улыбку.

Команда

В «Авторской стоматологии» ведут прием такие высококлассные врачи, как Надежда Дмитриевна Пилипенко (признана лучшим доктором в России по системе исправления прикуса Invisalign), Николай Николаевич Лебедев и Юлия Олеговна Баланцева. Все специалисты клиники постоянно проходят повышение квалификации в различных центрах Москвы и Санкт-Петербурга, в Германии, США, Финляндии, Нидерландах, Израиле и других странах. Также многие врачи ведут активную научную деятельность.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 23/1, тел. 22-99-580, 295-57-89.

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 87, тел. 234-37-71, 8-961-301-55-55

График работы: пн-сб 09:00-20:00

Официальный сайт клиники: https://as-stom.ru

Инстаграм https://www.instagram.com/as.stom/

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