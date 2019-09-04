Подростковый суицид: как уберечь ребенка от страшного шага

Начало учебного года ставит перед родителями новые задачи. И не только собрать и отправить ребенка в школу, но и сложности, с которыми могут столкнуться как взрослые, так и дети. О правильном психоэмоциональном состоянии детей и подростков мы поговорили с главным внештатным специалистом по психиатрии минздрава Ростовской области Сергеем Выгонским.

ВСЕ ДЕТИ РАЗНЫЕ

- Время начала школьных занятий как для детей, которые только пошли в первый класс, так и для тех, кто идет в старшие классы, естественно, становится серьезным критическим моментом, - рассказал Сергей Иванович. - Для некоторых кризисом подобного рода является и то, что, в отличие от лета, где ребята были в большей степени предоставлены сами себе, в школе уже предъявляются определенные требования: режим, система рейтингов и оценок, появляется необходимость соответствовать некому социальному образу - например, быть эффективным, успешным и иметь приемлемые отметки.

- И у каждого к этому разное отношение, так?

- Важно учитывать, что все дети - разные по характеру и способностям. Один ребенок обращен во вне - он способен общаться с массой людей, контактировать с ними, участвовать в играх и занятиях. Умеет быстро схватывать поверхностно определенные темы и получать приемлемые для себя оценки.

Но есть дети, например, ориентированные внутрь себя, - это может говорить и о каких-то определенных способностях, например, творческих, а может и о том, что для них такая активная коммуникативная нагрузка - общение со многими сверстниками и учителями - вызывает сложность.

К тому же, не секрет, что существует такой феномен, как давление со стороны школьного и детского коллективов, когда ребенок, скажем, чем-то может отличаться какими-то особенностями и критериями. И эти моменты будут способствовать тому, что так называемая белая ворона будет испытывать состояние повышенного стресса, отсюда и риск суицидального поведения.

- Но ведь не только школа, но и семья может становиться большим стрессовым фактором для ребенка?

- Безусловно, особенно, если семья конфликтная, на грани развода, в ней злоупотребляют спиртными напитками, наркотиками, или есть члены, имеющие какой-то криминальный характер. Но не только. В зоне риска семья, где мать обладает эмоциональной холодностью по отношению к ребенку, он для нее, например, является нежеланным. И тогда эти факторы также делают пребывание дома источником стресса для ребенка. Есть и другой момент - перемена места жительства, смена привычного круга общения. Все это может стать источником стресса для школьника и иметь все признаки эмоционального напряжения. И таких факторов достаточно много. Но хотел бы отметить, что, кроме социальных и психологических моментов, есть определенные психические расстройства, которые могут быть обусловлены разными факторами и предопределены генетически. И тогда ребенок, страдающий психическим расстройством, готов будет совершить те же суицидальные действия.

Все зависит от того, что уже у ребенка накопилось. У всякого действия, в том числе суицидального, есть своя предыстория.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О СУИЦИДАХ И ПРОФИЛАКТИКЕ

- А правда ли, что ссора может спровоцировать суицид?

- Все зависит от того, что уже у ребенка накопилось. У всякого действия, в том числе суицидального, есть своя предыстория. Говоря о суициде, нельзя не затронуть вопрос психоэмоционального напряжения. Говоря о нем, психологи и врачи используют термин «психотравма», то есть некоторые события, которые доставляют человеку душевные раны. Это могут быть и острые масштабные, например, гибель членов семьи, пожар, авто- или авиакатастрофа, наводнения и так далее. А могут быть и такие, как, к примеру, отношение старшего брата или матери к ребенку. Постоянные замечания, наказания и мелкие события накапливаются, создается определенная эмоциональная готовность. Это называется хронической психотравмой. Но, прежде чем она будет реализована, у человека меняется эмоциональное состояния.

- И что делать?

- Существуют антисуицидальные факторы - это идеи, мысли, убеждения, которые человеку препятствуют совершить суицид. На первом месте - эмоциональная близость с родителями. И это главная проблема современности: в силу своей занятости и постоянно ускоряющегося ритма жизни родители забывают, что дети - это открытое живое существо, с которым надо общаться и сохранять эмоциональную связь. Чтобы, в частности, пытаться что-то ненавязчиво подсказать так, чтобы это не вызвало отторжения. Так, если у ребенка, скажем, случился конфликт в школе, то у него есть возможность прийти и поделиться с родителями, которые прежде всего выслушают его обиды и огорчения, дадут какой-то совет, а если необходимо, то и вмешаются в ситуацию.

- Если ребенок не рассказывает и не делится с родителями, как тогда быть?

- Давайте вспомним: мать видит ребенка с момента рождения, и уже в три месяца она по тому, как ребенок себя ведет, может сказать, хорошо ему или плохо, беспокоит его что-то или нет: например, ему жарко, он хочет пить, устал или надо снять памперс. Так и в более взрослом возрасте опытная мать будет иметь возможность уже по поведению ребенка понять, что с ним происходит.

Тревожными звоночками могут стать такие примеры: ребенок замыкается, перестает заниматься обычными занятиями - гулять, смотреть фильмы и пр. А вот если в его рассуждениях прослеживается даже косвенно тема смерти, то тут надо бить тревогу - активно вмешиваться и обращаться к специалистам. В Ростовской области сегодня существуют расширенные службы психологической помощи, школьные психологи. Поэтому важно и нужно привлечь консультанта, чтобы наладить контакт ребенком. Иногда незнакомому человеку проще рассказать, что происходит, почему ребенок огорчен, от чего бы ему хотелось избавиться или что хотелось бы разрешить в лучшую сторону.

- Есть мнение, что если человек много говорит о суициде, то он никогда не пойдет на это, и наоборот...

- Как врач с большим стажем скажу: любые разговоры про суицид должны восприниматься родителями одинаково тревожно. Суициды делятся по классификации, и среди них выделяются те, что делаются с целью шантажа и определенных преференций. Но даже в этом случае есть риск, что они могут случайно закончиться трагически. Поэтому, как только человек заговорил о суициде, надо обращаться к специалистам незамедлительно. И лучше к психиатру - оценить, насколько полноценно с клинической сточки зрения велик риск суицида, назначить медикаменты, решить вопрос о госпитализации может только врач. У родителей таких специальных знаний нет.

БАЛАНС МЕЖДУ ВИРТУАЛЬНЫМ И РЕАЛЬНЫМ

- А вот соцсети. Стоит ли их проверять?

- Действительно, есть такой важный этический момент: должны ли мать или отец знать, чем интересуется в Интернете и с кем общается их ребенок. С моей точки зрения, можно и нужно в этом участвовать. Возможности всемирной паутины позволяют использовать, скажем, псевдонимы. По тому, что обсуждают дети, можно увидеть тревожные признаки и не упустить. Я уже даже не касаюсь тем определенных интернет-групп смерти, пропагандирующих такого рода поведение. Государство наложило запрет на эту пропаганду, чем дополнительно охраняет наших детей. Все нацелено на то, чтобы они выросли духовно здоровыми, успешными и чтобы могли строить свое достойное будущее.

- Сколько можно проводить в Интернете и за играми?

- Совершенно очевидно, что в наше время существует большой дисбаланс в пользу виртуального пребывания при сокращении пребывания в реальном мире. А должен быть четкий баланс. У человека должен быть большой период времени, во время которого он находится в реальном - социальном и природном мирах. Это и возможность выехать куда-то за город, и увидеть, что, кроме человека, существуют другие существа - птицы, животные, и это все обогащает человека и делает сферу его восприятия более разнообразной. Это позволяет осознанно строить свою судьбу, вырабатывать жизненные стратегии по достижению цели в это мире. Понятно, что человек, у которого более четкое понимание виртуального и реального мира, он и больше добьется, и будет более адаптивным.

Любые разговоры про суицид должны восприниматься родителями одинаково тревожно.Фото: Александр ГЛУЗ

ЭКСКУРС В ТЕОРИЮ КРИЗИСОВ

- В каком возрасте ребенку необходимо уделять как можно больше внимания?

- В любом. Давайте совершим небольшой экскурс в теорию кризисов. Человек - существо, которое в силу своего социального характера подвержено тому, что его жизнь состоит из кризисов, и все они связаны с возрастными моментами. Например, в 6-7 лет ребенок идет в школу - это кризис. Раньше он шел в детский сад, и для него это тоже кризис, когда мама тянет его туда, а он не хочет и плачет. Ребенок не понимает, что маме надо идти на работу, зарабатывать деньги, чтобы семья могла как-то чувствовать себя приемлемо в материальном плане. То есть и до подросткового возраста уже существует ряд кризисов, которые могут способствовать росту эмоционального напряжения у ребенка.

Но если брать во внимание весь детский и подростковый возраст, то последний как переходный этап ко взрослой жизни является наиболее важным: ребенок переживает период, во время которого он из прототипа человека-личинки превращается в полноценное социальное существо.

- Как долго этот процесс может длиться?

- По некоторым данным, такой период начинается с 12-13 лет и может длиться до 25 лет в некоторых случаях. Например, по возрасту, казалось бы, взрослый мужчина, а с признаками инфантилизма и зависимости от семьи. И это может рассматриваться как период кризисного становления человека.

- А почему так долго?

- Здесь роль играет современное социальное становление через увеличение периода обучения. То есть ребенок учится 11 лет в школе, потом институт - 4-6 лет, далее он молодой специалист - еще лет пять. То есть чуть ли не половина жизни у него уходит на то, чтобы он дорос до какого-то своего социального состояния. Все эти моменты удлиняют период становления и приносят свои риски.

- Какие?

- Они связаны с появлением новых социально-коммуникативных технологий - гаджетов и Интернета, усугубляющих риски. В результате чего индивид уходит от человеческого общения лицом к лицу и увеличивает общение, при котором не видит своего партнера по общению, и из-за этого он эмоционально обедняется: уходит момент искренности и открытости в общении, появляется возможность каких-то манипулятивных действий. И это, безусловно, вносит свой вклад в формирование психологического портрета современного человека.

Он, по сути, уходит от открытого искреннего общения с кем-то, а приходит к тому, что возрастает ощущение одиночества - мол, ты никому не нужен, появляется ощущение бесцельности жизни.

Главный внештатный специалист по психиатрии минздрава Ростовской области Сергей Выгонский. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

«СЕМЬЯ - ГЛАВНЫЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ»

- Давайте поговорим о профилактике...

- В первую очередь, ребенок должен ощущать поддержку родителей и не бояться рассказывать им о том плохом, что с ним произошло. Когда мы анализировали суицидальные случаи, то подростки зачастую боялись говорить, опасаясь наказания. Родители должны понимать, что ребенок может прийти рассказать о самом плохом, и семья - главный фактор его безопасности пребывания в этом мире. Есть и другие антисуицидальные барьеры - творческое развитие личности - та, которая обогащается, обладает большим потенциалом для того, чтобы не совершить такой поступок. На развитие личности влияют и занятие спортом - расширяют физические возможности и творческие занятия - фото и рукоделие. Это все позволяет общаться и развиваться. Есть и религиозные факторы - мы должны помнить, что Россия - многоконфессиональная страна, и это часть нашей культуры, в том числе исторической. И это фактор также препятствует совершению суицида.

- Вы еще говорили про цели...

- Как мы знаем, суициды совершаются там, где у человека нет цели жизни, когда она бессмысленна. Если жизнь не имеет ценности, то зачем она нужна, и, как результат, следующий шаг - к конкретным действиям. Поэтому цель должна быть, а перед глазами образ, которого хочется достичь. Выбор профессии позволят определить цель в жизни - это учеба, рост, стремление добиваться того, что ты хочешь. Человеку важно иметь представление о том, что он хочет в жизни получить, - какие свои навыки развить, чем заниматься, что планировать в жизни сделать, в том числе какой будет его семейная жизнь, сколько у него будет детей и чему он будет их учить. Все это это не просто наличие целей в жизни, а сдерживающий факт для таких ситуаций. Еще и еще раз повторяю: когда в семье есть эмоциональная связь и близость, то это значительно уменьшает риск суицида.

- Родители даны ребенку свыше для того, чтобы его наставлять и обучать, - сказал в завершение разговора Сергей Выгонский. - Именно в семье он получает навыки и представления, как жить в мире и строить взаимоотношения, и уже потом несет их дальше по жизни. Он получат заряд, который помогает ему преодолевать большое количество жизненных трудностей, - потерю работы, какие-то неприятности и так далее. Масса примеров, которые могут быть решаемы, когда в семье царит взаимопонимание. Давайте помнить о том, что ребенок - сложное духовное существо. Поэтому и надо строить взаимоотношения так, чтобы они были доверительными как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. А без этого никакой прогресс невозможен.