Новый ЖК «Штахановского» от «ЮгСпецСтрой» - первая ласточка проектного финансирования

Самое главное в строительном деле - хорошая репутация. Только надежному застройщику можно доверить свои сбережения, чтобы гарантированно стать счастливым обладателем своего жилья. Несмотря на то, что государство теперь дает дополнительную защиту покупателям новостроек, главным гарантом остается репутация застройщика. На ростовском рынке не так много компаний, которые сдают свои дома не только без задержек, но и раньше намеченного срока. Одна из таких - ГК «ЮгСпецСтрой».

Фото: «ЮгСпецСтрой»

Успешно построив ЖК «Горизонт» на пр. Нагибина, застройщик нынешним летом приступил к работам на новом объекте - ЖК «Штахановского». Этот жилой комплекс комфорт-класса строится по каркасно-монолитной технологии. А уникален он своим расположением: находится вблизи сразу трех парков - Лелюшенковского лесопарка, Темерницкой рощи и соснового бора. С улицы Штахановского удобно добираться в любую точку СЖМ, на пр. Нагибина, пр. Шолохова и ТЦ «Мега». Недалеко от дома и необходимая цивилизация: до школы 10 метров, до детского сада - 250, до гипермаркета «Магнит» - 1,6 км, до продуктового рынка - 1,9 км. Отвеcти детей на занятия, купить лекарства, сходить за продуктами, дойти до врача, добраться до парка - все это займет считанные минуты.

Строительство дома началось пару месяцев назад, поэтому сейчас наиболее удачное время для того, чтобы купить квартиру в ЖК «Штахановского». Застройщик предлагает уникальные условия - можно бесплатно зафиксировать цену до повышения. Не секрет, что ближе к завершению строительства стоимость квартиры дорожает до 25%. Студии в ЖК «Штахановского» можно купить по цене от 1,2 млн рублей. Застройщик аккредитован по ипотеке ведущими банками и помогает покупателям с оформлением необходимых документов.

Фото: «ЮгСпецСтрой»

Но доступная стоимость и удобные условия покупки не единственное, что говорит в пользу этого жилого комплекса. Главное все же - надежность застройщика. «ЮгСпецСтрой» сдает свои объекты в срок или раньше срока, а также дает официальную гарантию на качество строительства. К примеру, первая очередь ЖК «Горизонт» и ЖК «Парк Островского» были сданы на пять месяцев раньше. Новоселье ближе, чем кажется!

Офис продаж:

г. Ростов-на-Дону,

пр. Космонавтов, 32в/21в, ТЦ «Северный»;

тел. (863) 201-70-07.

Застройщик ООО «СТРОЙЮГ». Проектная декларация на сайте Yugspecstroy.ru .