2019-09-04T20:29:10+03:00
Общество

Нацпроекты и транспорт: Алексей Логвиненко рассказал о будущем Ростова-на-Дону

Исполняющий обязанности главы администрации встретился с руководителями ведущих СМИ региона
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Алексей Логвиненко в мэрии провел встречу с руководителями ведущих изданий города. Фото: rostov-gorod.ruАлексей Логвиненко в мэрии провел встречу с руководителями ведущих изданий города. Фото: rostov-gorod.ru
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В среду, 4 сентября, исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко в мэрии провел встречу с руководителями ведущих изданий города. Он рассказал о планах развития донской столицы в ближайшее время, а также затронул тему реализации национальных проектов.

Сейчас городские власти делают ставку на улучшение качества жизни людей, повышение комфортности жизни ростовчан, а также уделяют большое внимание реализации стратегии национально-экономического развития донской столицы до 2035 года.

НАЦПРОЕКТЫ

Так, по словам Алексея Логвиненко, в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Образование" к 2021 году построят и реконструируют 21 школу.

- Этого количества очень мало, ведь с советских времен в донской столице открылось только две новых школы, одна из них - в Суворовском. На протяжении последних десятилетий вопросу образовательных учреждений уделяли недостаточно внимания. В октябре-сентябре в Ростове-на-Дону откроется новая школа в Красном Аксае, - рассказал Алексей Логвиненко.

Для реализации этих планов важно не только найти средства, но подобрать подходяще земельные участки, а также разработать оптимальный проект строительства.

ТРАНСПОРТ

В городе вскоре построят новые объекты инфраструктуры. Также примут ряд важных шагов для решения транспортных проблем. Городские власти намерены ужесточить требования к перевозчикам и с теми, на которых будет поступать наибольшее количество жалоб, администрация намерена «распрощаться».

Алексей Логвиненко в мэрии провел встречу с руководителями ведущих изданий города.

Алексей Логвиненко в мэрии провел встречу с руководителями ведущих изданий города.

НОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

В ближайшее время в донской столице появится 10 общественных зон, где люди смогут отдыхать, гулять, общаться, кататься на велосипедах и заниматься творчеством.

- Сейчас готовится проект о создании общественной зоны от Театральной площади до правого берега. Наша задача сделать так, чтобы людям было комфортно жить в городе. Мы планируем развивать набережную, - сказал временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что при принятии решений о строительстве новых объектов будет учитываться мнение горожан, культурные особенности города и транспортный вопрос.

В Ростове будут созданы новые зоны отдыха. Фото: пресс-служба мэрии города

В Ростове будут созданы новые зоны отдыха. Фото: пресс-служба мэрии города

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Острой остается проблема, связанная с вывозом и хранением бытовых отходов. Так, на встрече с руководителями СМИ, Логвиненко пояснил, что сейчас жители промзоны Северо-Западного района города недовольны тем, что свалка и инфраструктурные объекты находятся неподалеку от жилых домов. Против размещения свалок и мусоросжигательного завода выступают и жители Неклиновского района.

Власти города намерены, учитывая пожелания горожан, решить эту проблему.

- В этом вопросе обязательно кто-то будет недоволен. Если мы будем вывозить мусор в Мясниковский район, то тарифы возрастут. Рассматривается возможность часть мусора оставлять в промзоне Северо-Западного района города, а для захоронения вывозить отходы на территорию Мясниковского района, - подытожил Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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