Как в Ростове-на-Дону решить проблему пробок, мусора и транспортной доступности

Для ростовчанина Александра Коваленко мелочей не бывает. Кажется, его хватает на всех: и на не соблюдающих ПДД водителей, и на паркующихся на тротуарах автохамов, и на тех, кто мусорит на улицах.

- К сожалению, не все любят свой город, но, если бы каждый начинал менять жизнь вокруг себя, многое бы изменилось в лучшую сторону, - говорит он. - Именно поэтому 8 сентября я баллотируюсь в депутаты городской думы, чтобы решать проблемы своих земляков уже на новом уровне.

О ТРАНСПОРТЕ

Коваленко выдвинут от партии ЛДПР по Кировскому району. Центральная часть города - место не только ответственное, но и хлопотное. Но кандидата этим не испугаешь.

- Глаза боятся, руки делают, - отвечает Александр Николаевич. И знает, о чем говорит. За несколько лет в составе «Городского патруля» ему удалось сдвинуть с мертвой точки тему состояния общественного транспорта.

- Мы проводили рейды и неустанно фотографировали отваливающиеся двери маршруток, разодранные сидения и ржавчину кузовов, - рассказывает ростовчанин. - Снимки отправляли во многие инстанции, проблему решали с профильными комитетами. И работа принесла плоды: по улицам теперь ездят новенькие автобусы. Теперь, конечно же, надо развивать и электротранспорт.

О СОБЛЮДЕНИИ ПДД

Проблема есть и в самих водителях, которые хамят, не включают кондиционеры и нарушают правила дорожного движения.

- На такой случай у меня всегда с собой сборник ПДД, пытаюсь вразумить и с его помощью, - говорит Коваленко. - Кто-то прислушивается, другие пытаются послать. Помню фразу водителя: «Пока этот не выйдет, я никуда не поеду!» И тут же сами пассажиры начали меня выпроваживать. Реагировать на грубость я не стал, а объяснить постарался: эти правила написаны кровью, и жертвы не нужны никому: один раз может пронести, а второй уже так и не повезти. Задумались! Я, кстати, советую снимать нарушителя на камеру мобильника, сообщать в полицию, городской дептранспорта, а те уже накажут АТП, и самому водителю не поздоровится. Вот тогда толк будет.

Фото: предоставлено Коваленко А.Н.

О ПРОБКАХ

По словам Коваленко, чтобы разгрузить центр, городу необходима развитая транспортная инфраструктура. Если перенести Пригородный автовокзал, например, в здание старого аэропорта, то пробок станет меньше на порядок. А в Александровке неплохо бы построить небольшой ж/д вокзал по типу Первомайского, чтобы и там могли останавливаться поезда дальнего следования. Тогда гости и жители донской столицы не будут ездить в центр.

Надо развивать проект «Городская электричка»: на основе имеющейся сети ж/д путей можно сделать, в частности, объездную дорогу для жителей СЖМ и Суворовского, для которых транспортная проблема стоит особенно остро. С ней они без проблем смогли бы приезжать/уезжать и в центр города, и в нужные районы, экономя время и нервы.

К тому же, при разгрузке магистралей не будет так быстро выходить из строя дорожное покрытие. Деньги же можно потратить на асфальтирование новых дорог.

- Можно продумать и ветку метро: город стоит на холме, и это вполне реально, - рассуждает собеседник. - Но в каждой идее нужно детально просчитывать каждый шаг.

О ПАРКОВКАХ

- Они есть во всех цивилизованных столицах и должны быть доступными, - говорит Коваленко. - Иногда чтобы поставить автомобиль, надо выезжать на работу гораздо раньше. Выход - строить дома с паркингом. Тогда и на тротуарах перестанут парковаться, и на газонах, и вдоль дорог. Плюс в некоторых ростовских дворах - горы забытого хлама: если его убрать, то поместится не один автомобиль.

ОБ ЭКОЛОГИИ

Одна из ключевых тем предвыборной программы - экология.

- Зеленые зоны нужны как воздух, - рассуждает кандидат. - Но их нужно использовать разумно: необходимо взаимодействие власти и бизнеса. Например, наш огромный по площади зоопарк. Если, скажем, часть вдоль дороги сдать в аренду под торговые точки, то на вырученные деньги можно не только благоустраивать парковую зону, но и покупать редких животных. Плюс налоги бы шли в казну города. Кроме того, сейчас активно ведутся разговоры по очистке Темерника. И я только поддерживаю инициативу, чтобы вдоль реки, как и возле зоопарка, и в других парках предусмотреть велодорожки.

О МУСОРЕ

Также Коваленко уверен: городу нужен свой мусороперерабатывающий завод.

- А лучше - два, - продолжает собеседник. - Один, к примеру, вдоль трассы М-4 «Дон». Проезжающие мимо водители смогут бесплатно сдавать мусор, а мы, перерабатывая его, пускать на вторпереработку для нужд города. Либо средства бы шли на развитие. Кто-то скажет: «Фантастика»! Но когда-то таковой считали мобильники. А теперь можно представить привычную жизнь без них? Почему бы не сделать так, чтобы деньги работали на благо города, а мы бы еще и показали пример всей России?

- Начинать любое дело необходимо, прежде всего, с себя, - сказал в завершении разговора кандидат. - Поэтому предлагаю победить главного врага - диван и его подружку лень и прийти на выборы. От голоса каждого ростовчанина будут зависеть те позитивные изменения, которые предстоят нашему городу в ближайшие пять лет.

Фото: предоставлено Коваленко А.Н.

ВАЖНО!

Это лишь небольшая часть тем, которые мы затронули во время разговора с кандидатом в депутаты городской думы от ЛДПР Александром Коваленко. Полное видео интервью можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Видео интервью - https://youtu.be/2BC3oiLi2Ms

Так же кандидата можно найти в социальных сетях - @а197aa161

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата Коваленко А.Н.