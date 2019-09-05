День города Ростова-на-Дону 14-15 сентября 2019: программа праздничных мероприятий
День города Ростова-на-Дону 13-15 сентября 2019: программа праздничных мероприятий. Как рассказали в городском Управлении культуры, в донской столице пройдут около 300 праздничных мероприятий, в том числе на площадях и улицах, набережной, в парках и зоопарке, а также в театрах и домах творчества.
В этом году центром празднования станет набережная реки Дон. Там пройдет и традиционный Фестиваль «Ростов многонациональный» с выставкой национальных культур. А еще каждый желающий сможет погрузиться в историю города, начиная от его зарождения до современности. Об этом гостям расскажут на десяти площадках, на каждой из которых покажут театрализованные представления. Расскажут и об исторических периодах города и влиянии на его развитие: главных событиях 19 и 20-го веков, достижениях в науке, образовании, искусстве, спорте, а также современном Ростове-на-Дону.
Пройдут и мастер-классы, и концерты, и детский этнографический фестиваль «Мы – единое целое». На аллеях и проезжей части ростовчан и гостей будут развлекать коллективы с показательными выступлениями экстремальных видов спорта, выставка автомобилей и активные зоны - научное шоу, шоу мыльных пузырей и т.д.
В этом году центром празднования станет набережная реки Дон.Фото: Евгения ГУСЕВА
Праздничные гуляния запланированы во всех парках. Так, в новом парке «Левобережный» помимо спортивных мероприятий и автопробега состоится гастрономический фестиваль, на котором рестораны города представят эксклюзивное меню из нескольких блюд, созданных специально для праздника.
На главной аллее парка развернется и фуд-маркет, где все желающие смогут продегустировать и купить деликатесы. Помимо этого, на сцене парка выступят музыкальные и танцевальные группы города: The Hobots, «Mr.KingBee», Move Dj Space, мастерская танца Funkyshtain и другие.
Ростовчан ждет и закрытие джазового фестиваля.
Вечером действо переместится на Театральную площадь. По традиции, здесь запланирован гала-концерт с выступлениями лучших участников городского конкурса «Звезды Ростова», а также звезд российской эстрады - группы «2Маши» и рэпера Басты.
Баста поздравит земляков с праздником.Фото: Александр ГЛУЗ
КОНКРЕТНО
Где и какие гуляния пройдут*
СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
СКВЕР ПОКРОВСКИЙ
Когда: с 10:00.
Что: Театрализованное открытие празднования 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону.
Когда: с 10:45 – 12:30, 17:00 – 19:00 .
Что: Народные гуляния.
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ДОН
Когда: с 10:00.
Что: Комплекс мероприятий, посвященных 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону «Ростову 270»:
- Молодежная программа празднования.
- Детский этнографический фестиваль «Мы – единое целое».
- Праздничная программа «Искусство глазами детей».
Когда: с 15:00.
Что: Городской праздник молодых семей.
Когда: с 15:00.
Что: Праздник «Ростов многонациональный».
Когда: с 18:00.
Что: Конкурс «Мисс молодежь Ростова».
Когда: с 21:00.
Что: Выступление музыкальной группы BURITO.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Когда: с 19:00.
Что: Праздничный гала-концерт, посвященный празднованию 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону.
Когда: с 22:00.
Что: Праздничный фейерверк, посвященный празднованию 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону.
В этом году Ростов-на-Дону отмечает свое 270-летие.Фото: Анна САДОВНИКОВА
ГУЛЯНИЯ НА УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ
Когда: с 14:00 – 16:00.
Где: Сквер около Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова
36.
Когда: с 12:00 – 14:00.
Где: около центрального универмага (Буденновский-Б. Садовая).
Когда: с 13:00 – 19:00.
Где: около памятника Ленину.
Когда: с 11.00 – 19.00.
Где: около Дворца творчества детей и молодежи.
Когда: с 12:00 – 18:00.
Где: около памятника Платову.
Когда: с 10:00 – 12:30.
Где: кинотеатр «Ростов».
Когда: с 10:00 – 22:00.
Где: «Шолохов-центр» Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.
Когда: с 11:00 – 13:00.
Где: Филармония.
Когда: с 16:00 – 19:00.
Где: территория, прилегающая к публичной библиотеке (ул. Пушкинская).
ПАРКИ
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Когда: с 10:00
Что: - Спортивно-молодежный фестиваль, посвященный 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.
- Гастрономический фестиваль.
ПАРК 1 МАЯ
Когда: с 10:00.
Что: Краеведческая игра «У самого Тихого Дона» (Детская библиотека имени В. В. Маяковского).
Когда: с 12:00.
Что: Праздник, посвященный Дню города Ростова-на-Дону, концертная программа.
«С днём рождения! Ростов-на-Дону».
Когда: с 10:00 – 18:00.
Что: концерт, народные гуляния.
ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА
Когда: с 11:00.
Что: Благотворительный фестиваль «Цветное Небо», посвященный 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.
ПАРК ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Когда: с 11:00
Что: Установление рекорда «Самый большой каравай».
Когда: с 16:00.
Что: Благотворительный фестиваль «Добрый Ростов».
Когда: с 17:00.
Что: Концерт коллективов городов-побратимов г. Ростова-на-Дону.
ПАРК ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО
Когда: с 12:00.
Что: Второй Открытый городской конкурс таланта и красоты «Ростовская Лебёдушка в парке».
ПАРК «ДРУЖБА»
Когда: с 15:00.
Что: Чествование почётных жителей Ворошиловского района «Ростов – город героев!».
Когда: с 16:00.
Что: Свободный микрофон «Стихи над городом».
ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
Когда: с 15:00 – 16:00.
Что: Развлекательная программа для детей «Ростовские непоседы».
Когда: с 16:00 – 16:30.
Что: «Виват! Ростову – 270!» - праздничный гала-концерт, посвященный 270-й годовщине основания города Ростова-на-Дону.
Ростовчан и гостей города ждет много интересного.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК
Когда: с 11:00.
Что: Праздничное мероприятие, посвященное дню города (выступления творческих коллективов, тематические викторины, подарки от партнеров, мастер-классы).
БИБЛИОТЕКИ
Когда: с 10:00.
Что: Библиотечный журфикс «Мой город, ты всё краше и светлее».
Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького.
Библиотека имени Н. М. Карамзина.
Когда: с 14:00.
Что: Поэтический вечер совместно с литературно-творческим объединением «Дон» «Город счастливых надежд».
Библиотека имени М. Ю. Лермонтова.
Когда: с 11:00.
Что: Беседа у выставки-инсталляции «Улица Садовая, скамеечка кленовая» (произведения ростовских писателей и поэтов).
Когда: с 12:00
Что: «Мы жили в этом городе, дружили в этом городе» видеоэкскурсия ко дню города.
Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова.
Когда: с 12:00.
Что: Виртуальный журнал «Поздравь Ростов фантазией своей» (День города).
Где: Библиотека имени Н. А. Некрасова.
ШКОЛЫ
Когда: с 14:00.
Что: Районный праздник «С Днем рождения, любимый город!» (народные гуляния).
Где: Стадион Школы № 70 (ул. Гайдара, 27).
Когда: с 17:00.
Что: Праздник двора «Милый сердцу уголок».
Где: Детская площадка (ул. Текучева, 112).
В донской столице пройдут около 300 праздничных мероприятий.Фото: Евгения ГУСЕВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
Когда: с 17:00.
Что: Праздник «Наш город – Ростов!».
Где: Площадка на пер. Верхоянский.
БИБЛИОТЕКИ
Когда: с 12:00
Что: Праздник «Город мой – вселенная моя».
Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева.
Когда: с 15:00.
Что: Литературный вечер «В славном городе Ростове-на-Дону».
Где: Библиотека имени В. Г. Белинского.
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU