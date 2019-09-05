День города Ростова-на-Дону 14-15 сентября 2019: программа праздничных мероприятий

День города Ростова-на-Дону 13-15 сентября 2019: программа праздничных мероприятий. Как рассказали в городском Управлении культуры, в донской столице пройдут около 300 праздничных мероприятий, в том числе на площадях и улицах, набережной, в парках и зоопарке, а также в театрах и домах творчества.

В этом году центром празднования станет набережная реки Дон. Там пройдет и традиционный Фестиваль «Ростов многонациональный» с выставкой национальных культур. А еще каждый желающий сможет погрузиться в историю города, начиная от его зарождения до современности. Об этом гостям расскажут на десяти площадках, на каждой из которых покажут театрализованные представления. Расскажут и об исторических периодах города и влиянии на его развитие: главных событиях 19 и 20-го веков, достижениях в науке, образовании, искусстве, спорте, а также современном Ростове-на-Дону.

Пройдут и мастер-классы, и концерты, и детский этнографический фестиваль «Мы – единое целое». На аллеях и проезжей части ростовчан и гостей будут развлекать коллективы с показательными выступлениями экстремальных видов спорта, выставка автомобилей и активные зоны - научное шоу, шоу мыльных пузырей и т.д.

В этом году центром празднования станет набережная реки Дон.Фото: Евгения ГУСЕВА

Праздничные гуляния запланированы во всех парках. Так, в новом парке «Левобережный» помимо спортивных мероприятий и автопробега состоится гастрономический фестиваль, на котором рестораны города представят эксклюзивное меню из нескольких блюд, созданных специально для праздника.

На главной аллее парка развернется и фуд-маркет, где все желающие смогут продегустировать и купить деликатесы. Помимо этого, на сцене парка выступят музыкальные и танцевальные группы города: The Hobots, «Mr.KingBee», Move Dj Space, мастерская танца Funkyshtain и другие.

Ростовчан ждет и закрытие джазового фестиваля.

Вечером действо переместится на Театральную площадь. По традиции, здесь запланирован гала-концерт с выступлениями лучших участников городского конкурса «Звезды Ростова», а также звезд российской эстрады - группы «2Маши» и рэпера Басты.

Баста поздравит земляков с праздником.Фото: Александр ГЛУЗ

КОНКРЕТНО

Где и какие гуляния пройдут*

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

СКВЕР ПОКРОВСКИЙ

Когда: с 10:00.

Что: Театрализованное открытие празднования 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону.

Когда: с 10:45 – 12:30, 17:00 – 19:00 .

Что: Народные гуляния.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ДОН

Когда: с 10:00.

Что: Комплекс мероприятий, посвященных 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону «Ростову 270»:

- Молодежная программа празднования.

- Детский этнографический фестиваль «Мы – единое целое».

- Праздничная программа «Искусство глазами детей».

Когда: с 15:00.

Что: Городской праздник молодых семей.

Когда: с 15:00.

Что: Праздник «Ростов многонациональный».

Когда: с 18:00.

Что: Конкурс «Мисс молодежь Ростова».

Когда: с 21:00.

Что: Выступление музыкальной группы BURITO.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Когда: с 19:00.

Что: Праздничный гала-концерт, посвященный празднованию 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону.

Когда: с 22:00.

Что: Праздничный фейерверк, посвященный празднованию 270-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону.

В этом году Ростов-на-Дону отмечает свое 270-летие.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ГУЛЯНИЯ НА УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ

Когда: с 14:00 – 16:00.

Где: Сквер около Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова

36.

Когда: с 12:00 – 14:00.

Где: около центрального универмага (Буденновский-Б. Садовая).

Когда: с 13:00 – 19:00.

Где: около памятника Ленину.

Когда: с 11.00 – 19.00.

Где: около Дворца творчества детей и молодежи.

Когда: с 12:00 – 18:00.

Где: около памятника Платову.

Когда: с 10:00 – 12:30.

Где: кинотеатр «Ростов».

Когда: с 10:00 – 22:00.

Где: «Шолохов-центр» Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.

Когда: с 11:00 – 13:00.

Где: Филармония.

Когда: с 16:00 – 19:00.

Где: территория, прилегающая к публичной библиотеке (ул. Пушкинская).

ПАРКИ

«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Когда: с 10:00

Что: - Спортивно-молодежный фестиваль, посвященный 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.

- Гастрономический фестиваль.

ПАРК 1 МАЯ

Когда: с 10:00.

Что: Краеведческая игра «У самого Тихого Дона» (Детская библиотека имени В. В. Маяковского).

Когда: с 12:00.

Что: Праздник, посвященный Дню города Ростова-на-Дону, концертная программа.

«С днём рождения! Ростов-на-Дону».

Когда: с 10:00 – 18:00.

Что: концерт, народные гуляния.

ПАРК ИМЕНИ ВИТИ ЧЕРЕВИЧКИНА

Когда: с 11:00.

Что: Благотворительный фестиваль «Цветное Небо», посвященный 270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону.

ПАРК ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Когда: с 11:00

Что: Установление рекорда «Самый большой каравай».

Когда: с 16:00.

Что: Благотворительный фестиваль «Добрый Ростов».

Когда: с 17:00.

Что: Концерт коллективов городов-побратимов г. Ростова-на-Дону.

ПАРК ИМЕНИ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО

Когда: с 12:00.

Что: Второй Открытый городской конкурс таланта и красоты «Ростовская Лебёдушка в парке».

ПАРК «ДРУЖБА»

Когда: с 15:00.

Что: Чествование почётных жителей Ворошиловского района «Ростов – город героев!».

Когда: с 16:00.

Что: Свободный микрофон «Стихи над городом».

ПАРК ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

Когда: с 15:00 – 16:00.

Что: Развлекательная программа для детей «Ростовские непоседы».

Когда: с 16:00 – 16:30.

Что: «Виват! Ростову – 270!» - праздничный гала-концерт, посвященный 270-й годовщине основания города Ростова-на-Дону.

Ростовчан и гостей города ждет много интересного.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК

Когда: с 11:00.

Что: Праздничное мероприятие, посвященное дню города (выступления творческих коллективов, тематические викторины, подарки от партнеров, мастер-классы).

БИБЛИОТЕКИ

Когда: с 10:00.

Что: Библиотечный журфикс «Мой город, ты всё краше и светлее».

Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького.

Библиотека имени Н. М. Карамзина.

Когда: с 14:00.

Что: Поэтический вечер совместно с литературно-творческим объединением «Дон» «Город счастливых надежд».

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

Когда: с 11:00.

Что: Беседа у выставки-инсталляции «Улица Садовая, скамеечка кленовая» (произведения ростовских писателей и поэтов).

Когда: с 12:00

Что: «Мы жили в этом городе, дружили в этом городе» видеоэкскурсия ко дню города.

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

Когда: с 12:00.

Что: Виртуальный журнал «Поздравь Ростов фантазией своей» (День города).

Где: Библиотека имени Н. А. Некрасова.

ШКОЛЫ

Когда: с 14:00.

Что: Районный праздник «С Днем рождения, любимый город!» (народные гуляния).

Где: Стадион Школы № 70 (ул. Гайдара, 27).

Когда: с 17:00.

Что: Праздник двора «Милый сердцу уголок».

Где: Детская площадка (ул. Текучева, 112).

В донской столице пройдут около 300 праздничных мероприятий.Фото: Евгения ГУСЕВА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

Когда: с 17:00.

Что: Праздник «Наш город – Ростов!».

Где: Площадка на пер. Верхоянский.

БИБЛИОТЕКИ

Когда: с 12:00

Что: Праздник «Город мой – вселенная моя».

Где: Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева.

Когда: с 15:00.

Что: Литературный вечер «В славном городе Ростове-на-Дону».

Где: Библиотека имени В. Г. Белинского.

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.