Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 9-15 сентября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы плановые отключения. Без света останутся дома и офисы, расположенные в разных районах донской столицы. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет*

9 сентября с 09:00 до 16:00:

- пер. Университетский 70, 70/81, 127, 129; ул. Тельмана 86, 100, 102, 105, 115; просп. Кировский 96-106, 63-67; ул. Красноармейская 107-125; ул. Города Волос 70, 73-97; ул. Антенная 8-24, 15-17

- просп. Кировский 106-126, 71; ул. Лермонтовская 140-160, 199-209; ул. Филимоновская 204-220, 241-261; ул. Тельмана 102-128, 119-155; ул. Красноармейская 109, 123.

9 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-я Киргизская 124-168, 89-111; ул. 2-я Киргизская 84-110, 85-151; пер. Суржский 1-31, 2-36, 71-91, 80-100; пер. Клязьминский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39; 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; пер. Самарский 1-59, 2-98; пер. Ильменский 1-95, 2-96; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 113-189, 132-174; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-71, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; пер. Дербентский 14-22, 11-17; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 1-11, 2-14, 27-37, 103-113, 32-38, 62-78; ул. Енисейская 1-27, 2-28; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; ул. Украинская 127-167, 106-150; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Краматорская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Клязьменский 79-101; ул. Георгиевская 1-17

- просп. Коммунистический 34/2, 34/3.

10 сентября с 09:00 до 16:00:

- просп. Соколова 19-23, 26; ул. Б. Садовая 77; ул. Суворова 21-29, 24-32; просп. Чехова 50-54, 33-35.

10 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204/3.

10-11 сентября с 09:00 до 16:00:

- просп. Нагибина 19.

11 сентября с 09:00 до 16:00:

- ул. Суворова 18, 20/22; просп. Ворошиловский 16/71, 18/18.

11 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Каратаева 43-81, 72-134; ул. Просторная 5-47.

12 сентября с 09:00 до 16:00:

- просп. Ворошиловский 53-65; ул. Б. Садовая 71/16.

12 сентября с 09:00 до 17:00:

- ул. Каратаева 1-47, 2-70, 39/7, 39/11; пер. 1-й Колхозный 1-11, 2-10; пер. 2-й Колхозный 1-15, 2-16; пер. 3-й Колхозный 1-15, 2-12; пер. 4-й Колхозный 39/1, 39/3, 39/4, 39/5; ул. Просторная 83-105.

ул. 7-я линия 65-87, 66-96; ул. 9-я линия 51-87, 68-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90.

13 сентября с 09:00 до 15:00:

- ул. Пушкинская 104-106, 114; ул. М. Горького 130-132.

13 сентября с 09:00 до 16:00:

- просп. Коммунистический 1/26, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4; ул. 1-я Краснодарская 28-36, 32А, 32Б, 36А, 82-86, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86А; пл. Тружеников 28-34, 32А, 32Б, 34Б, 36А.

*По данным Донэнерго.