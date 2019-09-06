«Останавливаться не собираемся!»: После капитального ремонта в городской больнице №1 Волгодонска открылся терапевтический корпус

Квалифицированная помощь в современных и комфортных условиях - одна из главных задач, которую ставит перед собой министерство здравоохранения Ростовской области. Подтверждение этому - открытие после проведенного капитального ремонта в городской больнице №1 Волгодонска здания терапевтического корпуса №2.

Пятиэтажное здание с физиотерапевтической лечебницей, построенное по типовому проекту. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РО.

В настоящее время в здании расположились терапевтическое, пульмонологическое отделения, неврологическое отделение №2, отделение для ветеранов войн, а также кабинеты отделения функциональной диагностики. Там работает 200 коек круглосуточного и дневного стационаров.

Как рассказали в ведомстве, это пятиэтажное здание с физиотерапевтической лечебницей, построенное по типовому проекту. Оно было введено в эксплуатацию в ноябре 1976 года. При этом выборочные капитальные ремонты проводились уже дважды - в 1987 и 2006 годах.

В здании расположились терапевтическое, пульмонологическое отделения, неврологическое отделение №2, отделение для ветеранов войн, а также кабинеты отделения функциональной диагностики.Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РО.

А нынешний капитальный ремонт стартовал еще в 2017 году. За время его проведения был выполнен огромный объем работ. В частности, речь идет не только об общестроительных, но и работах по устройству вентиляции, замене труб водоснабжения, отопления, электроснабжения. Также была проведена отделка фасада здания и внутренние отделочные работы, а еще - пуско-наладочные работы по системам вентиляции, слаботочным системам и электроснабжения.

Не забыли о благоустройстве прилежащей территории и замене лифта. Помимо этого, были приобретены и установлены медицинская мебель и медицинское оборудование, общая стоимость которых составила 23,6 млн руб. (деньги из областного и местного бюджетов).

После капитального ремонта в городской больнице №1 Волгодонска открылся терапевтический корпус. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РО.

Известно, что общая стоимость работ составила более 169 млн руб. При этом львиная доля средств - свыше 120 млн руб. - выделены из областного бюджета.

По словам главы регионального минздрава Татьяны Быковской, открытие терапевтического корпуса после масштабной реконструкции позволит оказывать необходимую помощь в современных и комфортных условиях как для пациентов, так и для врачей. Тем более, что городская больница №1 - это многопрофильное учреждение, где оказывается помощь в девяти стационарах по 11 направлениям, среди которых медицинская реабилитация и сосудистый центр.

В торжественной обстановке перерезали традиционню красную ленточку. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РО.

- Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - подчеркнула Татьяна Юрьевна во время торжественного открытия. - И уже планируем проведение капитального ремонта детской городской больницы. На разработку проектно-сметной документации в этом году из областного бюджета выделено более 17 млн рублей.