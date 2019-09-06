2019-09-06T17:00:58+03:00
Здоровье

«Репродуктивные технологии сегодня и завтра»: В Ростовской области ЭКО стали делать в три раза чаще

На Дону проходит XXIX ежегодная международная конференция Российской ассоциации репродукции человека
Ольга ГОПАЛО
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Радость материнства - бесценна.Радость материнства - бесценна.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В эти дни в Ростове-на-Дону проходит XXIX ежегодная международная конференция Российской ассоциации репродукции человека «Репродуктивные технологии сегодня и завтра». Она продлится до 7 сентября. Все это время у участников есть уникальная возможность обмена передовыми знаниями и опытом.

На Дону проходит XXIX ежегодная международная конференция Российской ассоциации репродукции человека. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РО.

На Дону проходит XXIX ежегодная международная конференция Российской ассоциации репродукции человека. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РО.

Известно, что программа конференции достаточно обширная: она включает в себя свыше трех десятков докладов и научно-практических семинаров. Сообщается, что организаторами конференции выступили Российская ассоциация репродукции человека, журнал «Проблемы репродукции». А в мероприятии принимают участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области репродукции человека.

В Ростовской области количество выполненных процедур ЭКО за последние пять лет увеличилось почти в (!) три раза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области количество выполненных процедур ЭКО за последние пять лет увеличилось почти в (!) три раза.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Охрана репродуктивного здоровья является приоритетной задачей государства в целом, и без этого мы не изменим демографическую ситуацию, которая сегодня достаточно сложная, - выступила перед собравшимися министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

При этом региону есть, чем гордиться, поскольку репродуктивные технологии не только постоянно развиваются, но и становятся все доступнее для жителей региона.

Так, по данным регионального минздрава, в Ростовской области количество выполненных процедур ЭКО за последние пять лет увеличилось почти в три (!) раза. Только в 2019 году было проведено почти 1 400 процедур ЭКО и родилось 663 ребенка.

Только в 2019 году было проведено почти 1 400 процедур ЭКО и родилось 663 ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только в 2019 году было проведено почти 1 400 процедур ЭКО и родилось 663 ребенка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В частности, начиная с февраля 2017 года на Дону направление на процедуру ЭКО можно получить в разы быстрее. Алгоритм маршрутизации пациентов при бесплодии выглядит следующим образом. В ведомстве рассказали: чтобы пройти процедуру по полису ОМС, нужно обратиться в Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции человека. Он расположен на улице Московской, 79 (время работы и телефоны см. ниже). Специалисты центра сами подготовят все нужные бумаги, передадут их на рассмотрение специальной комиссии минздрава для оформления направления. Самому пациенту не надо никуда ездить.

НА КАРАНДАШ

Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции человека

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 79.

Время работы: 8.00 - 19.00 (понедельник - пятница), в субботу 8.30 - 13.30.

Телефон: 8(863) 262-31-49.

Сайт: http://ocozsrostov.ru/

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