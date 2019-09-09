2019-09-09T15:01:49+03:00
Здоровье

Фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!»

Присылайте фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми, и выигрывайте призы!
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Фото: медицинский центр «Семья»Фото: медицинский центр «Семья»
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Редакция «Комсомольской правды» и медицинский центр «Семья» желают вам, чтобы в вашем доме все были здоровы и счастливы, и объявляют фотоконкурс «Гордись семьей, Ростов!».

Дочка делает первые шаги, а вы держите ее руку; или учите сына кататься на велосипеде; вся семья веселится на даче; бабушки, дедушки, родители и дети собрались для одной большой фотографии; жених и невеста принимают поздравления от родных на своей свадьбе; вы провели красивую осеннюю или новогоднюю семейную фотосессию - у каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе.

Поделитесь позитивом - пришлите такие кадры на наш фотоконкурс!

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста. На конкурс принимаются семейные фотографии (как недавние, так и из семейного архива).

Фотоконкурс пройдет в рамках проекта «Клиника года - 2019».

Генеральный партнер конкурса – медицинский центр «Семья» – многопрофильное медицинское учреждение, в котором работают врачи свыше 50 специальностей, а полный объем поликлинических и стационарных медицинских услуг могут получить как взрослые, так и дети.

ВНИМАНИЕ!

Фотоконкурс стартует 9 сентября. Голосование продлится до 9 декабря.

Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, присылайте для участия в конкурсе! И выигрывайте призы от генерального партнера – медицинского центра «Семья». А также голосуйте за медицинский центр «Семья» в номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр».

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Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

или прислать фотографию с заявкой на участие (ФИО участника и номер телефона для связи) на электронный адрес: natalya.klimenko@phkp.ru

Положение о проведении фотоконкурса «Гордись семьей, Ростов!»

ВАЖНО!

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать только ОДНО ФОТО.

Все конкурсные фотографии будут проходить предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время. Если все-таки что-то пошло не так, присылайте свой вопрос на адрес natalya.klimenko@phkp.ru

Желаем всем конкурсантам удачи!

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