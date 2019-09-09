«Династия-С»: премиальное качество стоматологической помощи за разумные деньги

«Династия С» - это современный стоматологический центр в сердце Западного жилого массива, который поможет решить любые проблемы со здоровьем зубов и сделать улыбку неотразимой. Центр был основан в 2013 году. Специалисты стоматологии оказывают для всей семьи максимально широкий спектр услуг. Главный девиз центра: какая бы проблема у вас не возникла, мы сумеем ее решить быстро, качественно и без боли!

Врачи клиники всегда готовы диагностировать болезнь и провести грамотное лечение, терапию и профилактику. В списке услуг центра имплантация и протезирование, исправление прикуса, лечение кариеса и реставрация зубов, лечение десен, отбеливание и другие процедуры.

Преимущества и достижения клиники

Основные принципы работы центра - это качество и надежность предоставляемых услуг, уважительное отношение к каждому клиенту, полное информирование о состоянии здоровья и стоимости лечения.

Стоматология располагает компьютерным томографом для точной диагностики любого заболевания полости рта, а при протезировании и имплантации использует компьютерное моделирование и хирургические шаблоны.

«Династия С» - это:

- Высококвалифицированные врачи, которые точно знают, как провести эффективное лечение, и постоянно совершенствуются в своем направлении.

- Лояльная ценовая политика.

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Удобное расположение в хорошем районе.

- Новое и современное оборудование в оснащении.

- Гарантия результата.

- Более 10 000 довольных пациентов.

Фото: предоставлено стоматологией Династия-С

Команда

В штате стоматологического центра высококвалифицированные стоматологи-терапевты, стоматологи-ортодонты, стоматологи-хирурги, стоматологи-ортопеды, зубные врачи и зубные техники.

Руководит клиникой главный врач Скибинская Елена Владимировна. Это ведущий специалист клиники, специализирующийся на эндодонтии и имеющий большой опыт работы. Она проводит успешное лечение даже в самых запущенных случаях.

Ежемесячно стоматология делает своим клиентам акционные предложения на различные виды стоматологической помощи, в том числе на профессиональную гигиену полости рта, имплантацию, протезирование, лечение кариеса и установку брекет-систем.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 68/1, тел. (863) 322-04-02.

График работы: пн. - пт.: с 8.00 до 20.00; сб.: с 9.00 до 18.00.

Официальный сайт клиники: https://dinastia-s.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/dinastia_stomatolog/