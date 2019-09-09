Медицинский центр «Ревиталь»: совершенно новый подход к решению вопросов красоты и здоровья человека
Медицинский центр «Ревиталь» - это многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее комплексные высокопрофессиональные услуги, которые формируют здоровье и красоту человека. Он был основан в 2008 году.
Концепция центра «Ревиталь» в совершенно новом подходе к решению вопросов красоты и здоровья человека. Человек в этой концепции рассматривается в единстве Разума, Души и Тела, а специалисты центра производят коррекцию лица и фигуры и используют при этом официальные медицинские методики. Эта концепция помогает пациентам сохранить свой «капитал молодости» для долгой и счастливой жизни.
Цель всех врачей клиники - всестороннее восстановление физического и психологического состояния пациентов различными методами (от физиотерапевтических и эстетических до современных хирургических).
В перечне услуг медицинского центра глазное протезирование и лечение заболеваний сетчатки глаза, а также глаукомы и катаракты, офтальмохирургия, эндовидеохирургия и все виды оперативного лечения с применением операционного оборудования экспертного класса, артроскопия, рентгенография, маммография, все виды УЗИ, ЭЭГ, РЭГ, ХОЛТЭР-ЭКГ, гемосканирование, предварительные и периодические профосмотры, услуги дневного и круглосуточного стационара. Все имеющееся оборудование имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Возможно оказание услуг по ОМС.
Лечение пациентов производится под контролем врачей высшей категории. Решение о назначении процедур принимает ведущий специалист (после проведения всех диагностических исследований и сбора анамнеза).
Преимущества клиники:
- Высококвалифицированные врачи.
- Безупречная система качества оказания медицинских услуг, которая находится на личном контроле главного врача.
- Информационное сопровождение с подробным планом и прогнозом лечения.
- Отсутствие очередей.
- Обеспечение современным медицинским оборудованием для экстренного лечения.
- Наличие современных кабинетов (процедурных, физиотерапевтических, косметологических, лазерных и прочих).
- Наличие оснащенной операционной и круглосуточного стационара. Лечение под постоянным контролем медперсонала.
- Результативное решение самых разных организационных вопросов.
- Прозрачная ценовая политика.
- Удобный график работы.
Команда
В команде медицинского центра «Ревиталь» свыше 40 специалистов (врачей высшей категории, к.м.н., д.м.н). Среди них офтальмохирурги, оториноларингологи, пластические хирурги, гинекологи, гинекологи-эндокринологи, абдоминальные хирурги, травматологи-ортопеды, онкологи-маммологи, неврологи, мануальные терапевты, кардиологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи и многие другие.
Медицинский центр периодически проводит различные акции для своих пациентов. Это скидки на комплексное обследование, различные абонементы на посещение врачей, подарки в день рождения, скидки пенсионерам на консультации специалистов и анализы по пятницам.
Фото: предоставлено медицинским центром «Ревиталь»
Адреса и контакты:
г. Ростов на Дону, пер. Оренбургский, 31; тел. +7 (863) 231-21-21.
График работы: пн-сб с 8.00 до 20.00.
Официальный сайт http://revitaldon.ru/
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