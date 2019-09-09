«Астродент»: полная открытость и подлинная забота о здоровье зубов для всех пациентов

«Астродент» - это сеть стоматологических клиник европейского уровня. Первая клиника была открыта в 2012 году. Сейчас в Ростове-на-Дону и Таганроге работают 5 филиалов. Главный девиз клиники: полная открытость, подлинная забота о вашем здоровье и высокое качество стоматологических услуг - для нас это не просто слова!

В клиниках «Астродент» пациентам доступны стоматологическая профилактика и лечение всех направлений: гигиена, терапия, протезирование, имплантация, пародонтология, ортодонтия. Здесь можно провести лечение зубов под микроскопом, реставрацию и протезирование зубов, выровнять прикус, восстановить форму зубов, сделать рентген-компьютерную 3d-диагностику и многое другое.

Преимущества и достижения клиники

За время работы качественную стоматологическую помощь получило свыше 67 000 пациентов. В 2019 году «Астродент» по версии портала Startsmile была признана «Лучшей сетью стоматологий в Ростове-на-Дону».

Клиники «Астродент» - это:

- лечение без боли,

- стерильность и безопасность,

- профессионализм сотрудников,

- проверенные технологии,

- открытость и ответственность,

- гарантия качества.

В работе клиники применяется самое современное оборудование. Это приборы Air-Flow для профессиональной чистки зубов, лампы Philips Zoom 4 для эффективного и безопасного отбеливания, микроскопы KaVo Leica, которые позволяют лечить зубы и каналы под многократным увеличением. А также томографы Gendex, оборудование Cerec 3D для быстрого создания коронок и вкладок из керамики, Vector Paro Pro для лечения и профилактики заболеваний десен, визиографы Prox, интраоральные видеокамеры для снимков, ObturTest для лечения каналов, центрифуги для изготовления плазмы, VarioSurg для хирургии и многое другое.

Команда

В клиниках «Астродент» работают высокопрофессиональные терапевты, хирурги, имплантологи, ортодонты, детские стоматологи. Всего 27 специалистов. Средний стаж сотрудника в стоматологии - 13 лет.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пр-т, Стачки, 55

г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 46/16

г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 2

г. Ростов-на-Дону, пр-т Нагибина, 34

г. Таганрог, ул. Сергея Лазо, 9

Тел.: 8 (863) 320-04-61

График работы: пн-вс 08.00-20.00

Официальный сайт: https://astrodent61.ru/

Страницы в социальных сетях:

https://www.instagram.com/astrodent_rostov/

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