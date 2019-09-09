Стоматология «Доктор Келлер»: лечение зубов под наркозом, качественная помощь самым маленьким

«Доктор Келлер» - это сеть семейных стоматологических клиник, которая работает в Ростове, Батайске и Сочи. Первый стоматологический центр открылся 8 лет назад. За это время свыше 25 000 пациентов получили качественную стоматологическую помощь. Цель клиники - здоровое и счастливое подрастающее поколение, а главный приоритет - качество проводимого лечения!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/731011" frameborder="0"></iframe> Предоставлено клиника «Доктор Келлер».

Специалисты клиники «Доктор Келлер» оказывают полный спектр стоматологических услуг: терапевтическое лечение для детей и взрослых, гигиена и отбеливание, протезирование, хирургия и имплантация, ортодонтия и исправление прикуса. Благодаря этому в стенах клиники пациент сможет полностью решить свою проблему.

Лечение зубов проводится по самым передовым технологиям. Взрослым пациентам доступна возможность лечения с использованием инновационного немецкого оборудования (под операционным стоматологическим микроскопом Carl ZEISS OPMI Pico), лечения кариеса без использования бора (по методике ICON), отбеливания последнего поколения ZOOM4, несколько вариантов имплантации, все виды современного протезирования.

Фото: предоставлено клиникой Доктор Келлер

Но отдельная гордость центра - это лечение маленьких пациентов. В клиниках «Доктор Келлер» работают ведущие детские стоматологи области, имеющие не только высшее образование и сертификаты по терапевтической стоматологии, но и специальное образование по детской стоматологии. Они регулярно проходят индивидуальное обучение с психологами по вопросам адаптации детей к стоматологическому приему.

Преимущества и достижения клиники

«Доктор Келлер» - одна из немногих клиник, получившая лицензию на проведение лечения под наркозом. Поэтому здесь стоматологическая помощь доступна даже самым маленьким пациентам, а также пациентам с аллергией на местную анестезию, нарушениями ЦНС, страдающим стоматофобией. Для погружения в общий наркоз применяется гипоаллергенный, безопасный, надежный препарат «Севоран».

В лечении специалисты клиники используют такие современные методы, как капы «Инвизилайн» в ортодонтии, отбеливание последнего поколения с помощью «холодного» света ZOOM4, компьютерную 3Д-томографию, эндодонтическое лечение под операционным микроскопом Carl ZEISS OPMI Pico.

В 2017 году клиника «Доктор Келлер» получила звание «Лучшая стоматология Дона» по версии ИД «Коммерсантъ» и журнала StartSmile. А также стала победителем профессионального рейтинга Start Smile 2016 и 2017.

В числе преимуществ стоматологии - оснащение оборудованием по последнему слову техники, индивидуальный подход к каждому пациенту, особенная, семейная атмосфера, удобный график (один из филиалов работает круглосуточно).

Команда

В сети клиник «Доктор Келлер» трудится большое количество профессионалов высокого уровня. Среди них заведующая детским отделением Юлия Дмитриевна Ким и детский стоматолог Наргиза Асламовна Белозуб, которые были признаны лучшими детскими стоматологами 2018 и 2019 на Конгрессе стоматологов Юга России, стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед Валерий Александрович Балабанов, признанный лучшим стоматологом-хирургом 2018, и многие другие.

В клинике действуют постоянные скидки именинникам, пенсионерам и студентам. Также на некоторые процедуры предоставляются сезонные скидки в размере 50%.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 150;

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 8;

г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 7а/16а;

г. Батайск, СЖМ 8б;

г. Сочи, ул. Туапсинская, 15/1

Тел. 8-800-500-18-28

График работы:

Каждый день с 8.00 до 21.00. Филиал на Большой Садовой, 8 работает круглосуточно.

Официальный сайт: http://denta-keller.ru/

Группы в социальных сетях:

http://instagram.com/keller_stomatologiya

https://vk.com/dentakeller

https://ok.ru/profile/565252531316

https://www.facebook.com/KellerZub/

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