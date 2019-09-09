2019-09-09T17:29:32+03:00
Общество

Прилетела к мужу на съемки: Юлия Высоцкая прогулялась по набережной Ростова-на-Дону в коротеньких шортах

Она сыграет главную роль в новом фильме Андрея Кончаловского
Ольга КУПОРОВА
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Юлия прилетела в Ростов на съемки фильма. Фото: juliavysotskayaofficialЮлия прилетела в Ростов на съемки фильма. Фото: juliavysotskayaofficial
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Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая прогулялась по набережной Ростова-на-Дону в коротеньких шортах, продемонстрировав отличную фигуру. Снимок она выложила на своей странице в Инстаграм.

- В Ростов-на-Дону если не по работе, то можно рвануть на выходные, - написала актриса . - Набережная с современной музыкой, танцами... кафе, рестораны, вино, круассаны.

В комментариях ростовчане приветствовали землячку (Юлия родом из Новочеркасска), отметив, что она в прекрасной форме: «Шикарно выглядите , молодец!!! И море позитива исходит от вас», «Приятно услышать хорошее о своем родном городе», «Ростов необычный город, со своим колоритом, многонациональный, неповторимый! Ветерок с Дона и южных степей, аромат спелого винограда, запах вареных раков и донской ухи, рядом дымится шашлык и овощи на мангалах. Обожаю наш Ростов и вас обаятельную красавицу!» (авторские стиль и пунктуация сохранены).

juliavysotskayaofficialjuliavysotskayaofficial
В Ростов-на-Дону если не по работе, то можно рвануть на выходные. Набережная с современной музыкой, танцами, обалденный #foodmarket кафе, рестораны, вино, круассаны... #вобщемвыпоняли а мы #работаем и #кайфуем #ростовнадону #ялюблюсвоюработу #безфильтров #юлиявысоцкая #juliavysotskaya
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Напомним, сейчас в Новочеркасске Андрей Кончаловский снимает черно-белый фильм о расстреле рабочих 1962 года, где главную роль - работницы партийного аппарата и «строителя коммунизма» Людмилы, вокруг которой и разворачиваются основные события - сыграет его супруга Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: EAST NEWS

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: EAST NEWS

Сразу несколько улиц в центре казачьей столицы превратились в город времен СССР: появились ретромобили, люди в старинной одежде и милиционеры с пистолетами.

Известно, что съемки картины «Дорогие товарищи» закончатся уже в сентябре, а премьеру нового фильма, бюджет которого заявлен в 150 млн рублей, собираются представить уже в 2020 году.

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«Все вы знаете, что в октябре 2013 года во Франции наша семья попала в серьезное ДТП. В результате аварии пострадала наша дочь Маша, которая, вопреки предупреждениям, не застегнула ремень безопасности. Маша получила тяжелую черепно-мозговую травму, но по счастливому стечению обстоятельств осталась жива — поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе. Усилиями французских врачей Маша была спасена. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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