Почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев умер от амиотрофии

Известный болельщик футбольного клуба «Ростов» Федор Тахтамышев умер в реанимации. 21-летний инвалид-колясочник вел странички в социальных сетях, где рассказывал о футболе.

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Накануне вечером парню неожиданно стало плохо, после чего он был госпитализирован. Врачи в течение нескольких часов боролись за жизнь Федора Тахтамышева, но спасти его не смогли. Известно, что фанат страдал от болезни Кугельберга-Веландера, характеризующейся амиотрофией мышц спины и поражением двигательных нейронов.

Зрители футбольных матчей часто узнавали позитивного болельщика. Он учился на юридическом факультете одного из вузов, занимался вопросами доступной городской среды, встречался с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

fedorrsm Теперь пару дней на отдых и вперёд за новыми знаниями, проектами и полезными делами. .Спасибо моим преподавателям за очень крутую и важную информацию.

Во многом Федору помогала его семья, благодаря им он стал популярным и известным в Ростове-на-Дону.

- Моя мама Елена - это главный фото и видео оператор, мои руки и ноги. Она во многом формирует мой контент. А ещё мама помогает мне в отношении с людьми, ведь её жизненный опыт больше. Поэтому я иногда просчитываю на два шага вперёд, — написал Федор в блоге.

Сестра почетного болельщика ФК «Ростов» Федора Тахтамышева помогала ему с написанием больших текстов. Именно она сообщила подписчикам Федора о том, что его сердце остановилось.