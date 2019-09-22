2019-09-22T11:14:33+03:00
Общество

Почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев умер от амиотрофии

Медики не смогли спасти жизнь парню
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments8
Федор Тахтамышев скончался в реанимации. Фото: Instagram Федора ТахтамышеваФедор Тахтамышев скончался в реанимации. Фото: Instagram Федора Тахтамышева
Изменить размер текста:

Известный болельщик футбольного клуба «Ростов» Федор Тахтамышев умер в реанимации. 21-летний инвалид-колясочник вел странички в социальных сетях, где рассказывал о футболе.

fedorrsmfedorrsm
МОЯ КОМАНДА Многие люди интересуются, как я все успеваю
199 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Накануне вечером парню неожиданно стало плохо, после чего он был госпитализирован. Врачи в течение нескольких часов боролись за жизнь Федора Тахтамышева, но спасти его не смогли. Известно, что фанат страдал от болезни Кугельберга-Веландера, характеризующейся амиотрофией мышц спины и поражением двигательных нейронов.

Зрители футбольных матчей часто узнавали позитивного болельщика. Он учился на юридическом факультете одного из вузов, занимался вопросами доступной городской среды, встречался с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

fedorrsmfedorrsm
Теперь пару дней на отдых и вперёд за новыми знаниями, проектами и полезными делами. .Спасибо моим преподавателям за очень крутую и важную информацию.
460 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Во многом Федору помогала его семья, благодаря им он стал популярным и известным в Ростове-на-Дону.

- Моя мама Елена - это главный фото и видео оператор, мои руки и ноги. Она во многом формирует мой контент. А ещё мама помогает мне в отношении с людьми, ведь её жизненный опыт больше. Поэтому я иногда просчитываю на два шага вперёд, — написал Федор в блоге.

Сестра почетного болельщика ФК «Ростов» Федора Тахтамышева помогала ему с написанием больших текстов. Именно она сообщила подписчикам Федора о том, что его сердце остановилось.

fedorrsmfedorrsm
Фото из архива. 14.07.2018. Санкт-Петербург. За 2.5 часа до матча за 3-е место, в котором сыграли Бельгия против Англии(2-0). Встретились с болельщиками из Ростова-на-Дону. Очень приятная встреча! . . А вы часто встречаете своих земляков в других городах/странах?. . . P.S. Сегодня Сельмаш @fcrostov сыграет со спартаком, болеем и верим в победу! . . #архив #ростовнадону #санктпетербург #чм2018 #болельщики #ростовчане #донскиеказаки #впередсельмаш #инвалидностьнеприговор #гоняйпостране
430 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова
Ростовчанин жестоко избил соседа в Советском районе
Жителю Ростовской области грозит пят лет тюрьмы за угон мотоцикла
В Ростовской области выпал град
В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия на велосипедах
Дмитрий Тарасов рассказал, чем ростовчанка Анастасия Костенко лучше Бузовой
Три игрока покинули ХК «Ростов»
В Ростове-на-Дону автоподстава попала на видео
Иномарка насмерть сбила велосипедиста-пенсионера в Ростовской области
В Ростове налоговик попался на взятке в полмиллиона рублей
Умер почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев
В Ростове-на-Дону двое грабителей пытались вскрыть банкомат болгаркой и украсть два миллиона рублей
Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»
В Ростове-на-Дону власти решили создать 10 новых пешеходных зон
Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города
Суд оштрафовал двух жителей Ростовской области за убийство более 170 собак
Житель Ростовской области поехал воровать арбузы и стал жертвой угона
На ростовском гребном канале стартовал чемпионат России
В Ростовской области разыскали двух пропавших школьниц
«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду
«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии