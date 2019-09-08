2019-09-08T00:22:07+03:00
Политика

В Ростовской области стартовал Единый день голосования

Жителям Азова, Батайска и Таганрога предстоит избрать новые составы городских дум, еще в четырнадцати муниципалитетах, включая Ростов-на-Дону, состоятся довыборы [обновляется]
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Территориальные избиркомы отчитались о полной готовности к проведению выборов. Фото: пресс-служба ИК РО.Территориальные избиркомы отчитались о полной готовности к проведению выборов. Фото: пресс-служба ИК РО.
Изменить размер текста:

Сегодня – в воскресенье, 8 сентября, в Ростовской области, как и по всей России, ровно в восемь утра стартовал Единый день голосования.

Свои двери избирателям распахнули 297 участков.

В Азове, Батайске и Таганроге населению предстоит выбрать новые составы городских дум, еще в четырнадцати муниципалитетах региона, включая Ростов-на-Дону, проходят дополнительные выборы в представительные органы власти.

Всего планируется распределить 97 депутатских мандатов, из которых в Азове - 22, в Батайске и Таганроге – по 25, в южной столице – четыре, в Новочеркасске, Донецке и Шахтах - по одному мандату. Кроме того, еще восемнадцать депутатских удостоверений распределятся в городских и сельских поселениях.

По данным Ростовского облизбиркома, на эти без малого сто депутатских кресел претендуют свыше четырехсот кандидатов, т.е., в среднем, получается по четыре человека на место. Хотя, конечно, наиболее серьезная конкуренция предстоит в больших городах.

В частности, в Ростове-на-Дону, где предстоит определить депутатов по четырем одномандатным избирательным округам (1-му, 2-му, 11-му и 14-му), баллотируются двадцать кандидатов – от восьми партий.

В Новочеркасске на одно депутатское кресло по 5-му избирательному округу нацелились шесть претендентов, в Азове, как уже отмечалось, на 22 мандата – аж 127 кандидатов, в Таганроге, на 25 кресел, - 136 человек, в Батайске, на такое же количество мест, - 120.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Полковник запаса КГБ: "Хотите бардака в стране — отменяйте всякую неприкосновенность!"
Глава международной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергей Шестов высказал «КП» свою точку зрения на то, пришло ли время отменять депутатскую неприкосновенность в России - вслед за Украиной
Новости 24
В Ростове-на-Дону до конца года может резко вырасти стоимость эвакуации автомобилей
Под Ростовом-на-Дону произошел крупный ландшафтный пожар, едва не уничтоживший жилые дома
Роспотребнадзор сообщил о старте вакцинации против гриппа в Ростовской области
В Ростове-на-Дону парочку застукали во время секса в такси
Поездка ростовских студотрядов на юбилейный слет в Москву обойдется казне в миллион рублей
В Ростовской области бывший уголовник ограбил дом соседей, забрав продукты и удочку
На рекультивацию городских свалок в Ростовской области направят почти 6 млрд рублей
«Я так и знал, что ты мне изменяешь»: Мария Лиман примерила откровенный наряд школьницы
Под Ростовом-на-Дону инспекторы ДПС задержали нервного водителя-наркомана
В Таганроге чиновницу приговорили к реальному сроку за взятку на четверть миллиона рублей
В Ростовской области День тишины пройдет в субботу
Пьяный дебошир устроил скандал и драку в салоне красоты в Ростове-на-Дону
Спасатели нашли тело утонувшей в Крыму жительницы Ростовской области
«Хватит терпеть»: Полина Диброва взялась за боксерские перчатки из-за упреков о лишнем весе
В Ростовской области рецидивист изнасиловал 10-летнюю девочку и ее подругу