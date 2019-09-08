В Ростовской области стартовал Единый день голосования

Сегодня – в воскресенье, 8 сентября, в Ростовской области, как и по всей России, ровно в восемь утра стартовал Единый день голосования.

Свои двери избирателям распахнули 297 участков.

В Азове, Батайске и Таганроге населению предстоит выбрать новые составы городских дум, еще в четырнадцати муниципалитетах региона, включая Ростов-на-Дону, проходят дополнительные выборы в представительные органы власти.

Всего планируется распределить 97 депутатских мандатов, из которых в Азове - 22, в Батайске и Таганроге – по 25, в южной столице – четыре, в Новочеркасске, Донецке и Шахтах - по одному мандату. Кроме того, еще восемнадцать депутатских удостоверений распределятся в городских и сельских поселениях.

По данным Ростовского облизбиркома, на эти без малого сто депутатских кресел претендуют свыше четырехсот кандидатов, т.е., в среднем, получается по четыре человека на место. Хотя, конечно, наиболее серьезная конкуренция предстоит в больших городах.

В частности, в Ростове-на-Дону, где предстоит определить депутатов по четырем одномандатным избирательным округам (1-му, 2-му, 11-му и 14-му), баллотируются двадцать кандидатов – от восьми партий.

В Новочеркасске на одно депутатское кресло по 5-му избирательному округу нацелились шесть претендентов, в Азове, как уже отмечалось, на 22 мандата – аж 127 кандидатов, в Таганроге, на 25 кресел, - 136 человек, в Батайске, на такое же количество мест, - 120.