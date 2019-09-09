Клиника «Геном-Дон»: мечта о детях становится реальностью

Клиника репродукции «Геном-Дон» - одно из крупнейших отделений в федеральной сети медицинских центров репродуктивных технологий и ЭКО. В эту сеть также входят филиалы в Волгограде, Томске, Калининграде, Ульяновске и Казахстане. В Ростове-на-Дону клиника была открыта в 2009 году. Главный девиз медицинского центра: бесплодие – не приговор, а задача для клиники!

Специализация «Геном-Дон» - это лечение женского и мужского бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а также комплексная поддержка репродуктивного здоровья.

Придя в клинику, пара сможет правильно подготовиться к беременности, эффективно решить проблемы гинекологических и урологических недугов. «Геном-Дон» оказывает такие услуги, как диагностика бесплодия, пренатальные неинвазивные тесты, лечение различных форм мужского и женского бесплодия, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО/ИКСИ/ПИКСИ), УЗИ экспертного класса (в том числе 3D и 4D), плазмаферез. В клинике можно пройти все виды лабораторных исследований.

Медицинский центр оснащён современным оборудованием, которое позволяет проводить гинекологические операции различной степени сложности. Имеется комфортный стационар.

Команда

В клинике проводят приём такие специалисты, как репродуктологи, акушеры-гинекологи, генетик, уролог-андролог, терапевт, аллерголог-иммунолог, эндокринолог, гематолог, оноколог-маммолог, медицинский психолог.

Девять врачей центра являются членами Российской Ассоциации Репродукции Человека. Среди них главный врач клиники, акушер-гинеколог высшей категории Наталья Дашевская, акушер-гинеколог (репродуктолог) высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Татьяна Азарова, акушер-гинеколог (репродуктолог) первой категории, врач ультразвуковой диагностики Екатерина Белозёрцева и многие другие.

Фото: предоставлено клиникой Геном-Дон

Адреса и контакты:

г. Ростов на Дону, ул. Шеболдаева, 97/2 тел. +7 8632953580, +7 8632953581 watsapp 8 928-905-65-06

График работы: пн-пт 08:00-19:00

суббота 8:00-15:00 воскресенье (прием анализов) с 9:00 до 12:00

Официальный сайт клиники: https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/

Инстаграм https://www.instagram.com/genom_don/