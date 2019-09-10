«Вакцины хватит на всех!»: В Ростовской области стартовала вакцинация от гриппа

В Ростовской области стартовала вакцинация от гриппа. Всего в область поступило почти два миллиона доз противогриппозной вакцины (из них почти 1,5 млн доз - взрослой и 493 тысячи - детской). Вся она - за счет средств федерального бюджета и поставлена в регион в полном объеме. Как рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, в предстоящий эпидсезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям планируется охватить вакцинопрофилактикой не менее 47% населения. Кроме того, в донской столице в парках и возле крупных торговых центров будут работать выездные бригады.

Медики говорят о том, что лучше всего прививки делать в сентябре - октябре. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

КОМУ НАДО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ И ПОЧЕМУ

Известно, что прививка - лучшее средство от гриппа. Как говорят специалисты, она вырабатывает иммунитет в среднем течение 30 дней после ее введения. Сама по себе вакцина содержит обезвреженные частицы вируса, которые не могут вызвать заболевания, но стимулируют иммунную систему выработать специальные антитела. В случае если в организм попадет уже полноценный вирус, то иммунная система сможет тут же с помощью выработанных ранее антител не допустить его размножение, тем самым препятствует возникновению заболевания.

Известно, что в профессиональной группе риска - медработники, педагоги, водители и работники транспорта, работники сферы обслуживания и ЖКХ. Грипп особенно опасен для детей и пожилых, беременных, людей, имеющих сопутствующие заболевания (диабет, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы).

ДЛЯ ЧЕГО ВВОДЯТ ВАКЦИНУ

Каждый год вакцина создается на основе прогнозируемых штаммов, актуальных для будущего эпидсезона. При этом важно понимать, что вакцина от гриппа не будет защищать человека от других респираторных инфекций, но формирует неспецифический иммунитет и даёт возможность для более легкого течения других вирусных респираторных инфекций. В некоторых случаях остается риск заболеть и гриппом другой разновидности. Так, гриппом можно заболеть даже несколько раз подряд. Все потому, что после болезни иммунитет вырабатывается к определенному виду вируса гриппа, но так как разновидностей вируса много, то риск заболеть снова сохраняется. Но при этом заболевание может протекать в более легкой форме и не иметь осложнений.

- После вакцинации могут быть незначительные побочные эффекты в виде головной боли, слабости, повышения температуры тела, - рассказали в региональном минздраве. - Все эти симптомы не являются признаком развития заболевания, а указывают на особенности иммунного ответа на прививку и, как правило, исчезают самостоятельно через один-два дня. При этом оптимальные сроки иммунизации против гриппа в нашем регионе для формирования иммунитета к началу эпидсезона гриппа и ОРВИ - сентябрь-октябрь, то есть за три-четыре месяца до возможного роста заболеваемости.

КОМУ ПРИВИВКУ СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНО

Известно, что за счет средств федерального бюджета будут привиты сразу несколько категорий дончан. Речь идет о детях от полугода и до 11 класса включительно, студентах ПТУ, техникумов, вузов и лицах, подлежащих призыву на военную службу.

Также бесплатная вакцинация положена работникам образовательных и медицинских учреждений, а еще сотрудникам транспортной и коммунальной сфер. Кроме того, за счет бюджета прививки сделают беременным женщинам, жителям области старше 60 лет и пациентам, имеющим хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. А вот остальные категории граждан вакцинируются за счет средств работодателя или собственных средств.

- Сделать вакцинацию от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, обратившись туда с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования, - подчеркнула Татьяна Юрьевна.

В Ростовской области стартовала вакцинация от гриппа. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

КСТАТИ

Что такое грипп

Грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (или ОРВИ), проявляющихся, как правило, повышением температуры тела, насморком и другими симптомами. Человек с хорошим иммунитетом может являться переносчиком вируса. Передача вируса от больного к здоровому осуществляется в основном воздушно-капельным путём передачи, а также контактно-бытовым.

Кстати, антибиотики бесполезны при гриппе: они не действуют на вирус, но могут использоваться при лечении осложнений только по назначению врача. А вот в случае появления заболевших в вашем окружении противовирусные препараты с профилактической целью принимать нужно, но только посоветовавшись с врачом.

НА ЗАМЕТКУ

Симптомы гриппа и что делать

- Они возникают через один-три дня после контакта с носителем вируса.

- Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов.

- Появляются головные боли, боль в мышцах и суставах, усталость и слабость.

- Кашель, затруднение дыхания, боль в горе, озноб, насморк и заложенность носа.

Если вы заболели, оставайтесь дома и не выходите в общественные места, старайтесь соблюдать постельный режим и немедленно обратитесь к врачу. Обязательно выполняйте все его рекомендации: отдыхайте и пейте больше жидкости, горячий чай, клюквенный и брусничный морс. А еще часто и тщательно пойте руки с мылом, особенно после чихания и кашля. И сообщите семье и друзьям о вашей болезни, избегайте контакта с людьми.

Ну, и главное, самолечение гриппа может привести к серьезным осложнениям. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

ВАЖНО!

К каким осложнениям может привести грипп

Самое основное и опасное осложнение гриппа – это вирусная пневмония, которая при отсутствии лечения быстро прогрессирует. Также осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и почек.

донской столице в парках и возле крупных торговых центров будут работать выездные бригады. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Как не заболеть

- Вакцинация

- Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, здоровую пищу и физическую активность.

- Избегайте контакта с чихающими и кашляющими людьми, пользуйтесь медицинской маской в местах скопления людей.

- Регулярно проветривайте помещение и увлажняйте воздух, делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

- Принимайте витамин С, употребляйте блюда с добавлением чеснока и лука.

- Часто и тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа.

Каким должен быть уход за больным:

- По возможности, изолируйте больного гриппом в отдельную комнату.

- При контакте с больным прикрывайте рот и нос медицинской маской, а после контакта - мойте руки с мылом.

- Постоянно проветривайте помещение.

- Ежедневно проводите влажную уборку, используя моющие хозяйственные средства.