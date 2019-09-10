В Ростовской области пожарные тушат мусорный полигон

Во вторник, 10 сентября, в Ростовской области загорелся полигон твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, пожар произошел на юго-восточной окраине города Волгодонска в полдень.

Спасатели всеми силами пытаются успокоить тушение огня на свалке. Сейчас задымления в городе нет, а предельно допустимая концентрация вредных веществ в норме.

На месте работают 22 единицы техники

- На месте работают 47 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 31 спасатель и 9 единиц техники. В 14:08 объявлена локализация пожара, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По их словам, информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.