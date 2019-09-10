В Ростовской области стали меньше рожать и реже жениться

В Ростовской области стали меньше рожать и умирать, реже жениться и чаще разводиться. Такие выводы можно сделать, изучив статистику областного управления загс, которая появилась на официальном сайте ведомства.

В частности, там говорится о том, что за восемь месяцев этого года на Дону количество разводов выросло на 188 - до 17 112. В январе-августе зафиксирована 38 031 смерть, что на 500 случаев меньше, чем в прошлом году.

Родилось же в регионе 25 449 человек. Это на 2 190 новорожденных меньше, чем год назад. Число свадеб тоже снизилось - количество заключенных браков в этот период нынешнего года составило чуть больше 16 тысяч. И это на 1 047 меньше, чем год назад на ту же дату.

Однако паниковать не стоит. Специалисты объясняют такие цифры тем, что сейчас мамами становятся женщины, родившиеся в 90-х, когда в нашей стране была демографическая яма. Но при этом статистику удается поднять за счет рождения вторых, третьих и последующих детей благодаря существующим мерам соцподдержки на Дону.

Вдобавок не исключено, что увеличить статистику поможет и сентябрь. Только в день «трех девяток» - 19.09.2009 - на Дону зарегистрируют брак более 230 пар. Лидер по числу поданных заявлений - Ростов-на-Дону. Далее по нисходящей - Аксайский район, следом Батайск, Неклиновский и Октябрьский районы области.