Пожар в районе Соленого озера под Ростовом-на-Дону тушили почти 50 человек
Огонь распространился на один гектар [видео]
Зарево было видно издалека. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Алиса Руденко
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В среду, 11 сентября, пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в городе Батайске Ростовской области возле Соленого озера, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Неподалеку от популярного пляжа, расположенного вдоль трассы М-4 "Дон", произошел пожар.
- Сообщение о возгорании поступило накануне около 21:00. Пожар ликвидирован в 2:55 11 сентября на площади 1 гектар, - отметили в ведовстве.
В тушении огня были задействованы 45 человек и 15 единиц техники.
Напомним, две недели на левом берегу Дона произошел пожар на площади пять гектаров неподалеку от Батайска.
ИСТОЧНИК KP.RU