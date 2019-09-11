2019-09-11T10:10:44+03:00
Общество

Пожар в районе Соленого озера под Ростовом-на-Дону тушили почти 50 человек

Огонь распространился на один гектар [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Зарево было видно издалека. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Алиса РуденкоЗарево было видно издалека. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" Алиса Руденко
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В среду, 11 сентября, пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в городе Батайске Ростовской области возле Соленого озера, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Неподалеку от популярного пляжа, расположенного вдоль трассы М-4 "Дон", произошел пожар.

- Сообщение о возгорании поступило накануне около 21:00. Пожар ликвидирован в 2:55 11 сентября на площади 1 гектар, - отметили в ведовстве.

В тушении огня были задействованы 45 человек и 15 единиц техники.

Напомним, две недели на левом берегу Дона произошел пожар на площади пять гектаров неподалеку от Батайска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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