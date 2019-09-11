2019-09-11T13:41:18+03:00
Авто

Осень с полным приводом! В «Темп Авто» осень стартовала с тест-драйва полноприводных Hyundai Tucson, Creta и Santa Fe.

В сентябре при покупке полноприводных автомобилей выгода составит до 215 тысяч рублей
Ольга КУПОРОВА
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Фото: Предоставлено "Темп Авто"Фото: Предоставлено "Темп Авто"
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В «Темп Авто» осень началась с большого тест-драйва полноприводных автомобилей. В пятницу, 6 сентября, все посетители салона имели возможность стать участниками акции - попробовать возможности стильных и ярких кроссоверов - Hyundai Santa Fe, Tucson и Creta.

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Пока одни автомобилисты оценивали скорость разгона, угол съезда,курсовую устойчивость, другие- разгадывали ребусы, выполняли задания, в которых демонстрировались внедорожные преимущества автомобилей, приятно удивлялись и получали подарки.

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Стоит отметить, что кроссоверы Hyundai Santa Fe, Tucson и Creta популярны благодаря соответствию «цена-качество». Автомобили отлично себя ведут как в городских условиях, так и во время загородных поездок, есть вместительный салон и багажник, то есть оптимальный вариант для каждой семьи.

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Хотите и вы испытать Hyundai Santa Fe, Tucso и Creta? Записывайтесь на тест-драйв по телефону +7(863)268-88-88 и на САЙТЕ

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Фото: Предоставлено "Темп Авто"

Внимание!

В сентябре «Темп Авто» делает клиентам предложение — выгода при покупке полноприводных автомобилей до 215 000 рублей.

Итак, смотрите фотоотчёт мероприятия

А в «Темп Авто» вам рады в любой день! Следите за новостями компании в соц.сетях ВК и Instagram.

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