Спрятали от врага: под Ростовом поисковики обнаружили останки командира Красной армии под слоем колючей проволоки

Поисковики наткнулись на останки тела красноармейца, работая на линии «Миус фронта». Без сомнений - он умер в годы Великой Отечественной войны, во время сражений с немецкими захватчиками.

- Судя по тому, что мы обнаружили, то он погиб мгновенно от осколочного в голову, - рассказали добровольцы. - Немцы накрыли их штурмовую группу беглым артиллерийским огнем. Рядом упали пораженные осколками бойцы. Их похоронили дальше по траншее.

Останки этого героя находились под слоем колючей проволоки, что совсем необычно. Добровольцы полагают, что тело спрятали в спешке - подальше от врага и диких животных. Увы, но больше никаких сведений нет, хотя поисковики все-таки надеются установить подробности того боя и имена героев.

mius_front В немецком окопе под колючей проволокой лежал Советский офицер

Добровольцы считают, что солдат погиб во время обстрела. Фото: "Миус фронт"

Напомним, "Миус-фронт" - оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны, который был создан в декабре 1941 года. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и дало название. Советские войска дважды пытались прорвать рубеж: с декабря 1941 по июль 1942 года, и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери Красной армии на Миус-фронте составили около 150 тысяч человек.

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