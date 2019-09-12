История брошенной старушки, живущей в разрушенном доме в Ростове, взбудоражила ростовчан

Соцсети все-таки сила. Благодаря неравнодушному ростовчанину власти и жители города узнали о страшной судьбе слепой пожилой женщины, которая живет в историческом центре Ростова-на-Дону фактически в разрушенной коммунальной квартире. Инвалид по зрению, 65-летняя Ольга Холоднова в силу физиологических трудностей едва может ухаживать за собой, а ее жилье постепенно пришло в плачевное состояние. Есть у женщины близкие по крови, вот только, похоже, толку от них мало, вред один.

Как рассказала бабушка, она отдала карточку, куда приходит пенсия, чтобы племянница оплачивала коммуналку, только та решила по-другому. Куда уходят деньги - неизвестно. За несколько месяцев у пенсионерки скопились немыслимые долги за свет и воду. На ростовчанку подали в суд, требуя порядка 300 тысяч рублей! Наверняка бы уже отрезали свет, да в доме прописан ребенок племянницы. История несчастной женщины, живущей на подаяния да благодаря соседям, которые ее подкармливают, взорвала соцсети.

- Несколько раз женщине предлагали уехать в социальное учреждение, - рассказал один из соседей. - Вот только она наотрез отказывается: хочет умереть в своем доме. Просто не понимает, что там будет лучше, активно отказывается и боится. Что делать? Наверное, назначить разумного опекуна, который поможет погасить долги, восстановить комнату, где побиты окна, а двери фактически нет. Купит хоть какую-нибудь мебель... Ее тоже нет...

В стороне не осталась общественность. В дискуссиях в соцсетях некоторые предлагают скинуться, погасить долги, сделать небольшой ремонт в комнате, а органы созащиты попросить взять ростовчанку под опеку, если она так категорически не хочет переезжать в дом для пожилых людей. Нашли уже и племянницу, несмотря на то, что она меняет телефонные номера. А еще благодаря социальным сетям об Ольге Холодной узнали власти и народные депутаты. Есть шанс, что несчастной женщине помогут.

Пенсию женщины забирает племянница, которую уже, кстати, разыскали. Фото: страница депутата Сергея Смирнова

- Вирусно кто-то разослал сообщение, которое через ватсап дошло и мне, - написал на своей странице депутат Сергей Смирнов. - Пожилая женщина. Слепая. Живет одна. В нечеловеческих условиях. Брошенная родными. Поехал, нашел! Дело это я так не оставлю... Ну, правда, человеческая трагедия. В квартире старые с трещинами окна, выбитая дверь, которая держится на одной петле, полная антисанитария...

Депутат заявил, что берет пенсионерку под крыло в рамках проекта «Готов к добру и обороне!», мало того, пообещал, что будет не только регулярно ее навещать, но и с «органами местного самоуправления Пролетарского района, соцзащитой и управляющей компанией будет решать, что делать дальше».

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