«Счастливые люди»: В Ростове-на-Дону специалисты расскажут, как вернуть потерянные силы и хорошее настроение

Не секрет, что современный человек пребывает в условиях постоянного напряжения. А повседневный ритм жизни стал требовать от нас много сил и энергии. Нередко справляться с ритмом жизни все тяжелее. И если вы чувствуете апатию, раздражительность, сниженное настроение, слабость и потерю сил, то помощь просто необходима.

Уже в эту субботу, 14 сентября, в Ростове-на-Дону стартует акция «Счастливая суббота», которая пройдет в рамках проекта «Счастливые люди». Желающих принять в ней участие ждут в Областном наркологическом диспансере. Как рассказали в региональном минздраве, первичные консультации для жителей Дона проведут врач-психиатр Анна Владимировна Мысливцева и медицинский психолог Татьяна Викторовна Латышева.

Нередко справляться с ритмом жизни все тяжелее.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

СТРЕСС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАВИСИМОСТИ

Известно, что проект «Счастливые люди» стартовал в Ростовской области два года назад. Тогда была поставлена задача оградить жителей Дона от беды, связанной с различными видами зависимости, а также комплексно, планомерно и жестко бороться с таким явлением, как наркомания.

- Специалистами установлено, что любая зависимость развивается под влиянием давно известных бед: депрессии, стресса, тревоги и страха, - говорят медики. - Данные аффективные нарушения являются причиной частого и неконтролируемого потребления психоактивных веществ с постепенным развитием зависимости.

Именно поэтому целью проекта «Счастливые люди» стали профилактика зависимого поведения и уменьшение зависимости жителей региона от наркотиков, алкоголя и табака. И, как результат, количество больных наркоманией, состоящих на учете у наркологов, ежегодно уменьшается. И если 12 лет назад наша область входила в пятерку регионов с самой высокой распространенностью наркомании, то теперь этот показатель улучшился в несколько раз.

Уже в эту субботу, 14 сентября, в Ростове-на-Дону стартует акция «Счастливая суббота», которая пройдет в рамках проекта «Счастливые люди».Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ЗДРАВАЯ ИНИЦИАТИВА»

Реализует проект «Счастливые люди» Наркологический диспансер Ростовской области. Именно там для раннего выявления, профилактики и лечения нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ, и открылся специальный кабинет для детей и взрослых. В нем проводятся анонимные консультации психолога для взрослых, детей и их родителей, а также психиатра. А по итогам встреч разрабатываются индивидуальные программы и профилактические мероприятия. Помимо этого, составляющими проекта направлениями являются программа развития когнитивных функций у детей и подростков «brain fitness», программы «Эмоциональный интеллект», «Счастливая семья» и «No Alzheimer’s». А попасть на прием к квалифицированным специалистам и стать участником программы может любой житель Ростовской области.

Повседневный ритм жизни стал требовать от нас много сил и энергии.Фото: Евгения ГУСЕВА

К слову, в минувшем году проект «Счастливые люди» презентовали на VII «Премии МИРа» за добрые дела. Тогда на конкурс было подано более 850 (!) заявок из 75 регионов страны. И донские специалисты стали лауреатами в номинации «Здравая инициатива». Кроме того, на специально организованной площадке все желающие смогли получить информацию как о проекте в целом, так и об отдельных его направлениях, а также попробовать пройти некоторые задания.

Адрес ГБУ РО «Наркологический диспансер»: г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 38 (вход в здание с пер. Семашко). Фото: пресс-служба Минздрава РО.

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Адрес ГБУ РО «Наркологический диспансер»: г. Ростов-на-Дону, ул. Баумана, 38 (вход в здание с пер. Семашко).