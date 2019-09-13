Открытые переломы и страшные швы: дончанка не может привлечь к ответственности водителя, из-за которого попала в ДТП

Жизнь 39-летней Юлии Перелыгиной изменилась после того, как женщина вызвала такси, чтобы поехать домой.

Машина попала в аварию в промышленном районе Аксая вечером 8 августа в 22:50. Во время движения по дороге в такси въехала иномарка.

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- Водитель «Шкоды Октавия» должен был уступить дорогу, потому что у него была помеха справа, - рассказывает представитель пострадавшей Анастасия Резникова. - Эта машина - служебная, в ней ехали парень и девушка. Подозрительно, что у «Шкоды» не было тормозного пути. В результате у пассажирки автомобиля, который въехал в такси, перелом тазобедренной кости, а у Юлии Перелыгиной - открытый перелом ноги и руки, а также множественные рваные раны на лице и груди.

Сотрудники регионального УГИБДД возбудили дело об административном нарушении.

- Пострадавшей пассажирке такси установили две металлические пластины. На лечение она уже потратила более 150 тысяч рублей. Но сотрудники госавтоинспекции второй месяц не могут установить виновника аварии. По закону все эти повреждения свидетельствуют о том, что это уголовное дело, - отметила Анастасия Резникова.

Сейчас пострадавшая пассажирка такси находится в сложной ситуации. Женщине нужно выплачивать кредиты, а еще заниматься воспитанием дочери. Врачи говорят, что на реабилитацию после аварии потребуется минимум год.

Представители пострадавшей пассажирки такси планируют подать иск на фирму, которая является собственником автомобиля.