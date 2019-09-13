В Волгодонске нашли мертвыми влюбленных подростков, которые пропали больше недели назад

В Волгодонске стала известна судьба пропавших 16-летней девушки и 17-летнего парня. Влюбленные погибли. Их тела обнаружили между секциями домов по улице Черникова.

- На данный момент обстоятельства смерти уточняются, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, они пропали ночью 3 сентября, когда ушли гулять, взяв с собой плед и термос с чаем. Когда влюбленные не вернулись домой и не пришли на занятия, их стали искать по всему городу. Нашли тела после того, как жители многоэтажного дома пожаловались на появившийся неприятный запах.

Молодые люди любили гулять по крышеФото: СОЦСЕТИ

Друзья рассказывают, что они любили сидеть на крыше, смотреть на звезды и разговаривать. Предполагают, что произошел несчастный случай из-за роковой случайности — на крыше начали ремонтные работы и убрали проход между секциями, молодые люди, гуляя ночью, этого могли не заметить. Потому уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.