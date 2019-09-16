«Мы до сих пор вздрагиваем от резких звуков»: 20 лет со дня страшного теракта в Волгодонске

Ровно двадцать лет назад, 16 сентября 1999 года, в Волгодонске произошла страшная трагедия: в 5.57 утра возле девятиэтажки на Октябрьском шоссе, 35, подорвался грузовик ГАЗ-53, начиненный гремучей смесью из тротила, алюминиевой пудры и аммиачной селитры.

Взрыв был такой силы, что в жилом здании был полностью разрушен фасад в двух блок-секциях, оторвались лестничные проемы и перекрытия, а волна накрыла еще около сорока домов, расположенных поблизости, выбив стекла, оконные рамы и дверные проемы.

Погибли девятнадцать человек, в том числе двое детей, еще около ста были госпитализированы с ранениями; всего же, по официальным данным, пострадавшими были признаны почти 15,3 тысячи волгодонцев.

Две секции дома оказались практически полностью разрушенными. Фото: стоп-кадр с видео.

В этот день Россия вздрогнула в пятый раз за две недели: до этого теракты произошли в ТЦ «Охотный ряд» в Москве (31 августа), затем 4 сентября — в Буйнакске, 9 сентября — снова в Москве, в жилом доме на ул. Гурьянова, 13 сентября — на Каширском шоссе, а 16 сентября — в Волгодонске (подробнее — в «ДОСЬЕ «КП»).

- Мы жили в доме напротив, - вспоминает в интервью «Комсомольской правде» жительница Волгодонска Лилия. - Мне тогда 11 лет, брату - 14. Все, конечно, спали, это же еще совсем ранее утро было. И вдруг — ужасный грохот! В нашей квартире стекол нет, все в осколках на полу, да еще в подушках и в нас самих, вытаскивали потом несколько часов. А напротив горит девятиэтажка. Все были оглушены, ничего не понимали. Повезло еще, что отец, который до утра засиделся со своими бумагами за работой на кухне, каким-то чудом ушел примерно за час до взрыва спать.

Как потом выяснилось, эпицентр находился в припаркованном возле дома ГАЗ-53, принадлежавшем местному жителю Аббаскули Искендерову: накануне он продал машину неким приезжим, выходцам с Северного Кавказа — они сказали ему, что покупают ее для развоза овощей по рынкам. Сами же, успев упаковать грузовик взрывчаткой и договорившись, вроде как с целью экономии времени, забрать его от дома Искендерова следующим утром, попросили посторожить его машину.

Ему повезло: ночью он замерз и ушел греться в свою квартиру. А через несколько часов случилась трагедия. На том месте, где стоял ГАЗ-53, образовалась воронка глубиной 3,5 метра.

На месте трагедии установлен монумент. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Многие до сих пор вздрагивают от резких звуков, хлопков — моя тетя, она жила в том самом доме, была одной из пострадавших, например, все эти двадцать лет всегда плотно закрывает окна и двери и включает музыку погромче, когда начинается какой-нибудь салют или фейерверк, - рассказывает еще один житель Волгодонска Александр. - Я в то время был студентом, учился в Новочеркасске, а на выходных всегда уезжал домой. Но когда все случилось, был четверг, поэтому я находился в студенческой общаге. А так — не знаю, был бы жив сейчас или нет: моя комната (я обычно у тетки ночевал, когда приезжал на выходные) была разрушена.

Позже две секции девятиэтажки, наиболее пострадавшие от взрыва, были демонтированы, оставшиеся две восстановлены и реконструировали: они образовали новый семиэтажный дом, только адрес присвоили ему уже другой - Гагарина, 56-а.

Выжившим пришлось по полгода после теракта ходить в реабилитационный центр к психологу: вообще всех детей и подростков того квартала, рядом с 9-этажкой на Октябрьском шоссе, направляли туда в обязательном порядке.

Каждый год в этот день в Волгодонске поминают жертв страшного теракта. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.

Следствие выяснило: серию терактов организовали и оплатили руководители лидеры боевиков Хаттаб и Абу Умар. Взрывчатку изготовили в Урус-Мартане, откуда под видом сахара переправили на продуктовую базу в Кисловодск.

12 января 2004 года Московский городской суд приговорил террористов Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова, устроивших взрыв, к пожизненному заключению.

А в Волгодонске каждый год 16 сентября вспоминают эту трагедию.

Вот и сегодня, в 5.40 утра, на Октябрьском шоссе, у Памятного мемориала погибшим (в районе дома №56-а на ул. Гагарина), состоялась вахта памяти и прошла панихида о погибших.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

ХРОНОЛОГИЯ ВЗРЫВОВ 1999 ГОДА

31 августа. Москва. В торговом центре «Охотный ряд» под Манежной площадью, произошёл взрыв. Погибла одна женщина, еще сорок человек получили ранения.

4 сентября. Буйнакск. В 21.45 грузовик ГАЗ-52, в котором находилось 2700 кг взрывчатки, был взорван рядом с пятиэтажкой на ул. Леваневского, 3, где проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады МО РФ. 64 человека (в том числе, 23 ребенка) погибли, 146 человек ранены. Второй грузовик ЗиЛ-130 успели обезвредить возле госпиталя через два часа после первого взрыва.

8 сентября. Москва. В 23.59 на первом этаже 9-этажного дома на ул. Гурьянова, 19 прогремел взрыв. Два подъезда были полностью уничтожены, взрывной волной деформированы конструкции соседнего дома № 17. Погибли 100 человек, 690 человек получили ранения. Мощность устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте. После этого столичные милиционеры стали проверять весь нежилой фонд. Один из них наткнулся на мешки, в которых якобы находился сахар, в доме № 6 на Каширском шоссе. Но ничего не заподозрил...

13 сентября. Москва. В том самом доме на Каширском шоссе, 6/3, утром громыхнуло. Из-за того, что строение было кирпичным, он просто рухнул, почти все жильцы, 124 человека, погибли, еще 7 человек получили ранения. В тот же день руководитель одной из риэлторских фирм узнал в фотороботе подозреваемого человека, снимавшего у них помещение под склад на Борисовских Прудах, под 16-этажным домом. И сообщил в ФСБ. На этом складе оказались 50 мешков со взрывчаткой общим весом 2,5 тонны и 6 запрограммированных таймеров.

16 сентября. Волгодонск. Взрыв на Октябрьском шоссе. Из завалов извлечены 18 погибших, еще один умер в больнице, 89 человек госпитализированы, повреждено 37 расположенных поблизости домов.