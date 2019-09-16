SKODA SUPERB: надежный представительский автомобиль для бизнеса

Сентябрь традиционно считается началом не только учебного года, но и нового бизнес-сезона, профессиональной активности, новых бизнес-идей и путей их успешной реализации. Когда жизнь набирает обороты, каждый момент имеет значение. Важные переговоры и тренировка в спортзале, презентация в офисе и семейный ужин. В таком ритме нужен надежный представительский автомобиль, отвечающий высоким запросам владельца. Такой, как SKODA SUPERB.

SKODA SUPERB можно назвать одним из лучших автомобилей для бизнеса. Владельцы выбирают его благодаря таким преимуществам, как обилие свободного пространства, надежные технологии, высочайший уровень комфорта и безопасности, мощность, функциональность и классический элегантный дизайн.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

В дизайне лифтбека умело сочетаются актуальные тренды и фирменные черты SKODA, которые не ускользнут от взгляда истинных ценителей. Автомобиль очень просторный и имеет рекордные показатели вместительности в своем классе. Объем багажного отделения также внушительный и составляет 584 л.

Компактные и легкие двигатели SKODA SUPERB позволяют добиваться оптимального расхода топлива и впечатляющих показателей производительности. В России SKODA SUPERB предлагается с пятью вариантами турбированных двигателей с системой непосредственного впрыска топлива (TSI), разработанными на основе платформы MQB. Силовые агрегаты развивают мощность от 150 до 280 л.с.

SKODA SUPERB оснащен шестью подушками безопасности и большим количеством интеллектуальных систем помощи водителю. За это автомобиль получил по версии EuroNCAP высший рейтинг безопасности.

Тем, кто привык всегда сохранять контроль над ситуацией, придутся по вкусу высокотехнологичные опции SKODA SUPERB. Такие, как адаптивные система регулирования ходовой части (DCC), адаптивный круиз-контроль (ACC), повышенная звукоизоляция, многофункциональная камера, парковочный автопилот, функция распознавания усталости водителя и слежения за дистанцией.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Также порадуют владельца трехзонное кондиционирование воздуха, подогрев передних и задних сидений, ветровое стекло с подогревом, «умный багажник» с электроприводом крышки, оснащенной виртуальной педалью для открытия без помощи рук.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Водитель SKODA SUPERB всегда будет на связи. Информационно-развлекательные системы последнего поколения с огромным количеством функций обеспечивают бесперебойную связь, позволяют подключить мобильные гаджеты даже с задних сидений и управлять ими через Wi-Fi, не отвлекаясь от дороги, совершать безопасные звонки.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Работайте, общайтесь или отдыхайте на борту SKODA SUPERB!

Оцените все преимущества автомобиля бизнес-класса SKODASUPERB на тест-драйве у официального дилера «Эскадра».

В сентябре автоцентр предлагает воспользоваться привлекательными ценами и персональными условиями на покупку SKODA SUPERB по специальной программе «Деловые недели в Эскадре». Уточнить подробности можно у специалистов отдела продаж и на САЙТЕ.

Автоцентр «Эскадра»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 237

Официальный сайт: http://www.eskadra-auto.ru/

Телефон: +7 863 306-75-75

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