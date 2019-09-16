2019-09-16T13:46:43+03:00
Авто

SKODA SUPERB: надежный представительский автомобиль для бизнеса

В рамках программы «Деловые недели в Эскадре» можно получить персональные условия на покупку автомобиля в салоне официального дилера «Эскадра»
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»
Изменить размер текста:

Сентябрь традиционно считается началом не только учебного года, но и нового бизнес-сезона, профессиональной активности, новых бизнес-идей и путей их успешной реализации. Когда жизнь набирает обороты, каждый момент имеет значение. Важные переговоры и тренировка в спортзале, презентация в офисе и семейный ужин. В таком ритме нужен надежный представительский автомобиль, отвечающий высоким запросам владельца. Такой, как SKODA SUPERB.

SKODA SUPERB можно назвать одним из лучших автомобилей для бизнеса. Владельцы выбирают его благодаря таким преимуществам, как обилие свободного пространства, надежные технологии, высочайший уровень комфорта и безопасности, мощность, функциональность и классический элегантный дизайн.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

В дизайне лифтбека умело сочетаются актуальные тренды и фирменные черты SKODA, которые не ускользнут от взгляда истинных ценителей. Автомобиль очень просторный и имеет рекордные показатели вместительности в своем классе. Объем багажного отделения также внушительный и составляет 584 л.

Компактные и легкие двигатели SKODA SUPERB позволяют добиваться оптимального расхода топлива и впечатляющих показателей производительности. В России SKODA SUPERB предлагается с пятью вариантами турбированных двигателей с системой непосредственного впрыска топлива (TSI), разработанными на основе платформы MQB. Силовые агрегаты развивают мощность от 150 до 280 л.с.

SKODA SUPERB оснащен шестью подушками безопасности и большим количеством интеллектуальных систем помощи водителю. За это автомобиль получил по версии EuroNCAP высший рейтинг безопасности.

Тем, кто привык всегда сохранять контроль над ситуацией, придутся по вкусу высокотехнологичные опции SKODA SUPERB. Такие, как адаптивные система регулирования ходовой части (DCC), адаптивный круиз-контроль (ACC), повышенная звукоизоляция, многофункциональная камера, парковочный автопилот, функция распознавания усталости водителя и слежения за дистанцией.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Также порадуют владельца трехзонное кондиционирование воздуха, подогрев передних и задних сидений, ветровое стекло с подогревом, «умный багажник» с электроприводом крышки, оснащенной виртуальной педалью для открытия без помощи рук.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Водитель SKODA SUPERB всегда будет на связи. Информационно-развлекательные системы последнего поколения с огромным количеством функций обеспечивают бесперебойную связь, позволяют подключить мобильные гаджеты даже с задних сидений и управлять ими через Wi-Fi, не отвлекаясь от дороги, совершать безопасные звонки.

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Фото: предоставлено автоцентром «Эскадра»

Работайте, общайтесь или отдыхайте на борту SKODA SUPERB!

Оцените все преимущества автомобиля бизнес-класса SKODASUPERB на тест-драйве у официального дилера «Эскадра».

В сентябре автоцентр предлагает воспользоваться привлекательными ценами и персональными условиями на покупку SKODA SUPERB по специальной программе «Деловые недели в Эскадре». Уточнить подробности можно у специалистов отдела продаж и на САЙТЕ.

Автоцентр «Эскадра»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 237

Официальный сайт: http://www.eskadra-auto.ru/

Телефон: +7 863 306-75-75

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«В вашем возрасте уже детьми хвастаться надо»: Подписчица пристыдила «Мисс Россия» Татьяну Котову за фото в купальнике
«По-моему, ты поправилась»: Фанаты упрекнули звезду Playboy Марию Лиман в появлении лишних кило
«Жаль нельзя в таком купальнике на соревнования»: Пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников откровенным бикини
Бомж на рынке в Ростовской области пытался застрелить неприятеля
Прожиточный минимум для пенсионеров в Ростовской области на 2020 год: размер утвержден
Футбольный матч «Ростов»-«Ахмат» 16 сентября 2019: как будут работать автобусы-шаттлы
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 16-22 сентября 2019: синоптики обещают резкое похолодание и дожди
Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, покинул пост главы Лазаревского района Сочи
Ростовская область оказалась на пятом месте в общероссийском рейтинге уровня преступности
Сын Дмитрия и Полины Дибровых едва не погиб после падения в озеро
Завершается регистрация на осенний «Тур по новостройкам Ростова»! Осталось 10 мест
Житель Ростовской области ограбил туристку в Сочи
В Ростовской области снимают фильм «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства»
В Таганроге повязали серийного грабителя, который нападал на женщин
Жительницу Ростова-на-Дону обвинили в мошенничестве на 235 тысяч рублей
В станице Старочеркасской на выставке впервые показали крест-мощевик XVIII века
В Ростове-на-Дону на Западном вандалы разбили остановку
Полицейские Ростова-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, напавшего на ребенка
Выделено 30 млн рублей на водоснабжение четырех районов Ростовской области