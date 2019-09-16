Глазная клиника «Сокол»: богатые традиции и искусство возвращать зрение

Клиника «Сокол» — это специализированное офтальмологическое лечебное учреждение. Врачи клиники занимаются восстановлением и коррекцией зрения, выявлением и профилактикой глазных заболеваний с 2005 года. И, поскольку СОКОЛ – это не просто аббревиатура, но и символ прекрасного зрения, цель команды специалистов центра - оказывать пациентам квалифицированную офтальмологическую помощь на самом высоком уровне.

Клиника отличается высоким уровнем профессиональной подготовки офтальмологов и оптометристов, рациональной организацией труда, современным медицинским оборудованием ведущих мировых производителей. Все это с учетом индивидуального подхода к пациенту обеспечивает постановку диагноза в день обращения, дальнейшее планирование и проведение хирургического или консервативного лечения.

В центре открыты такие отделения, как консультативно-диагностическое, хирургическое, отделение лазерного лечения, отделение окулопластики, отделение коррекции аномалий рефракции, детское отделение. Также имеются, комфортабельный стационар, салон оптики и аптечный пункт.

Преимущества

Специалисты клиники в своей работе соблюдают самые высокие требования, принятые в офтальмологическом сообществе.

Глазная клиника «Сокол» - это:

- Современное оснащение и лучшие расходные материалы от ведущих мировых производителей.

- Многолетний опыт лечения глазных заболеваний любой сложности.

- Высококвалифицированные специалисты с огромным практическим потенциалом и уникальным опытом работы.

- Единый контакт-центр для записи пациентов.

- Широкие возможности стационарного пребывания в комфортабельных палатах.

- Благоустроенные зоны отдыха и ожидания с комфортной средой для всех пациентов.

В клинике установлено самое современное оборудование. Система Centurion® Vision System позволяет проводить хирургические вмешательства на переднем отрезке глаза и процедуры экстракции катарактального хрусталика. Система 3D визуализации NGENUITY® от компании Alcon создает увеличенную глубину поля зрения и позволяет улучшить визуализацию при оперативном вмешательстве. Диагностическая навигационная система VERION® снижает риски при передаче результатов измерений в операционную. Оптический когерентный томограф SOCT Copernicus позволяет улучшить диагностику самых разных патологий.

Команда

В штате глазной клиники «Сокол» работает более 30 специалистов, в т.ч. врачей высшей категории, кандидатов медицинских наук. Возглавляет клинику Ирина Александровна Исакова – к.м.н., ведущий офтальмохирург с 30-летним опытом работы, автор 38 научных работ. Она входит в Топ 25 ведущих офтальмохирургов России и имеет 7 патентов на изобретения. Ее заместители по лечебной и хирургической работе Инна Борисовна Логвинова и Юлай Кашифович Бурханов — специалисты высшей квалификационной категории.

В клинике на постоянной основе действуют программы лояльности: пациентам старше 60 лет - скидки на диагностику, скидка на первичный прием при записи через сайт, групповая скидка при совместном посещении, сезонные предложения по лазерной коррекции зрения и лечению катаракты.

Фото: Клиника «Сокол»

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12 а

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

Время работы:

С 08:30 до 20:00 пн-пт

С 09:00 до 17:00 сб

Вс - выходной

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 215

г. Батайск, ул. Энгельса, 188

Время работы: С 9:00 до 19:00 пн-пт С 9:00 до 17:00 сб Вс - выходной

Телефон 8-800-707-71-10, 8-863-211-17-11

Официальный сайт - https://sokol-rostov.ru/

Социальные сети:

https://www.instagram.com/sokol_rostov/

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