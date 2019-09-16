2019-09-16T12:42:25+03:00
Здоровье

«Чистый путь»: современные и эффективные методики лечения зависимостей

В центре «Чистый путь» помогают алко- и наркозависимым людям вернуться к нормальной жизни
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: «Чистый путь»Фото: «Чистый путь»
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«Чистый путь» - это наркологическая клиника нового поколения и центр медико-социальной реабилитации и ресоциализации. Специалисты центра оказывают полный спектр услуг по лечению алкоголизма и наркомании в Ростове-на-Дону. Главное в работе центра - комплексный подход к решению проблем с зависимостью и организация духовно-социальной адаптации пациентов, которые хотят вернуться к счастливой жизни.

Лечение алко- и наркозависимости в центре проводится в три этапа. На первом врачи и медицинские работники наркологического стационара проводят детоксикацию - очищение организма пациентов от психоактивных веществ. Возможна даже экстренная доставка в клинику. Каждому пациенту, учитывая его возраст, пол и физиологические особенности, а также срок употребления веществ, специалисты подбирают индивидуальный курс лечения.

На втором этапе специалисты центра реабилитации и ресоциализации помогают зависимым людям привести в порядок физическую форму и преодолеть тягу к наркотикам, оказывают психологическую и медицинскую поддержку.

На завершающем этапе пациент проходит курс восстановления личности, устраивается на работу и учится держать трезвость не в стерильных условиях больницы, а в условиях городских улиц. Специалисты центра в этот период также активно помогают своим пациентам социально адаптироваться, оказывают содействие в трудоустройстве и получении образования.

Направления деятельности центра «Чистый путь»

- Лечение алкоголизма и наркомании

- Снятие острых абстинентных состояний

- Кодирование

- Вывод из запоя

- Медикаментозное и психотерапевтическое сопровождение

- Помощь в адаптации и восстановлении социальных связей

Преимущества клиники:

- Гарантия эффективности результата.

- Современные и эффективные методики лечения зависимостей.

- Круглосуточная помощь в лечении.

- Помощь в трудоустройстве.

- Официальная и прозрачная деятельность с соблюдением законодательства.

- Ответственные профессионалы, имеющие многолетний опыт работы.

- Индивидуальная работа с психологом, семейные сессии и групповые занятия.

Команда центра «Чистый путь» - это медицинские работники, квалифицированные психологи, специалисты по работе с зависимостями и специалисты по правовым вопросам.

Фото: «Чистый путь»

Фото: «Чистый путь»

Адрес и телефоны:

344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д. 10/5.

Тел. 8 (863) 303-29-12, 8-928-957-99-19.

График работы: круглосуточно

На прием к врачу можно записаться онлайн, форма для записи размещена на сайте, в группах «Чистый путь» в социальных сетях.

Официальный сайт: http://narkolog-rostov-na-donu.ru

Социальные сети:

https://vk.com/clinika_rostov

https://www.instagram.com/medical_clinik_centre

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