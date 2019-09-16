«Чистый путь»: современные и эффективные методики лечения зависимостей
«Чистый путь» - это наркологическая клиника нового поколения и центр медико-социальной реабилитации и ресоциализации. Специалисты центра оказывают полный спектр услуг по лечению алкоголизма и наркомании в Ростове-на-Дону. Главное в работе центра - комплексный подход к решению проблем с зависимостью и организация духовно-социальной адаптации пациентов, которые хотят вернуться к счастливой жизни.
Лечение алко- и наркозависимости в центре проводится в три этапа. На первом врачи и медицинские работники наркологического стационара проводят детоксикацию - очищение организма пациентов от психоактивных веществ. Возможна даже экстренная доставка в клинику. Каждому пациенту, учитывая его возраст, пол и физиологические особенности, а также срок употребления веществ, специалисты подбирают индивидуальный курс лечения.
На втором этапе специалисты центра реабилитации и ресоциализации помогают зависимым людям привести в порядок физическую форму и преодолеть тягу к наркотикам, оказывают психологическую и медицинскую поддержку.
На завершающем этапе пациент проходит курс восстановления личности, устраивается на работу и учится держать трезвость не в стерильных условиях больницы, а в условиях городских улиц. Специалисты центра в этот период также активно помогают своим пациентам социально адаптироваться, оказывают содействие в трудоустройстве и получении образования.
Направления деятельности центра «Чистый путь»
- Лечение алкоголизма и наркомании
- Снятие острых абстинентных состояний
- Кодирование
- Вывод из запоя
- Медикаментозное и психотерапевтическое сопровождение
- Помощь в адаптации и восстановлении социальных связей
Преимущества клиники:
- Гарантия эффективности результата.
- Современные и эффективные методики лечения зависимостей.
- Круглосуточная помощь в лечении.
- Помощь в трудоустройстве.
- Официальная и прозрачная деятельность с соблюдением законодательства.
- Ответственные профессионалы, имеющие многолетний опыт работы.
- Индивидуальная работа с психологом, семейные сессии и групповые занятия.
Команда центра «Чистый путь» - это медицинские работники, квалифицированные психологи, специалисты по работе с зависимостями и специалисты по правовым вопросам.
Фото: «Чистый путь»
Адрес и телефоны:
344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, д. 10/5.
Тел. 8 (863) 303-29-12, 8-928-957-99-19.
График работы: круглосуточно
На прием к врачу можно записаться онлайн, форма для записи размещена на сайте, в группах «Чистый путь» в социальных сетях.
Официальный сайт: http://narkolog-rostov-na-donu.ru
Социальные сети:
https://www.instagram.com/medical_clinik_centre
На правах рекламы