На Сергея Шнурова заводят дело за мат после концерта на «Ростов-Арене»
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» побил рекорд по посещаемости. На выступлении группы побывали более 46 тысяч зрителей. Социальные сети пестрили восторженными отзывами и фотографиями, но специалисту Минкульта России по Югу и Кавказу Александре Мирошниченко концерт музыканта показался оскорбительным.
Женщина написала заявление в полицию, в котором пожаловалась, что Сергей Шнуров четыре часа на всю "Ростов-Арену"употреблял ненормативную лексику, абсолютно не стесняясь в выражениях. Иначе говоря, музыкант исполнял свои песни на концерте.
Сотрудники полиции приняли заявление. Сергею Шнурову грозит административное наказание. Будет ли специалист Минкульта России по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко привлекать к ответственности людей, которые подпевали лидеру группировки Ленинград, пока неизвестно.
Стоит отметить, что группа «Ленинград» выступала в Ростове-на-Дону в рамках своего последнего концертного тура.
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ИСТОЧНИК KP.RU