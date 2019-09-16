На Сергея Шнурова заводят дело за мат после концерта на «Ростов-Арене»

Концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» побил рекорд по посещаемости. На выступлении группы побывали более 46 тысяч зрителей. Социальные сети пестрили восторженными отзывами и фотографиями, но специалисту Минкульта России по Югу и Кавказу Александре Мирошниченко концерт музыканта показался оскорбительным.

leningrad_on РОСТОВ, СПАСИБО! Вот это да ! Невероятно крутые вы . Едем дальше #ленинградашоу

Женщина написала заявление в полицию, в котором пожаловалась, что Сергей Шнуров четыре часа на всю "Ростов-Арену"употреблял ненормативную лексику, абсолютно не стесняясь в выражениях. Иначе говоря, музыкант исполнял свои песни на концерте.

Сотрудники полиции приняли заявление. Сергею Шнурову грозит административное наказание. Будет ли специалист Минкульта России по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко привлекать к ответственности людей, которые подпевали лидеру группировки Ленинград, пока неизвестно.

shnurovs Сергей Шнуров проводит прощальный тур

Стоит отметить, что группа «Ленинград» выступала в Ростове-на-Дону в рамках своего последнего концертного тура.

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