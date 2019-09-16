2019-09-16T11:55:19+03:00
Общество

На Сергея Шнурова заводят дело за мат после концерта на «Ростов-Арене»

Специалиста Минкульта России по Югу и Кавказу оскорбило выступление музыканта
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сергею Шнурову грозит административное наказание за песниСергею Шнурову грозит административное наказание за песниФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» побил рекорд по посещаемости. На выступлении группы побывали более 46 тысяч зрителей. Социальные сети пестрили восторженными отзывами и фотографиями, но специалисту Минкульта России по Югу и Кавказу Александре Мирошниченко концерт музыканта показался оскорбительным.

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РОСТОВ, СПАСИБО! Вот это да ! Невероятно крутые вы . Едем дальше #ленинградашоу
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Женщина написала заявление в полицию, в котором пожаловалась, что Сергей Шнуров четыре часа на всю "Ростов-Арену"употреблял ненормативную лексику, абсолютно не стесняясь в выражениях. Иначе говоря, музыкант исполнял свои песни на концерте.

Сотрудники полиции приняли заявление. Сергею Шнурову грозит административное наказание. Будет ли специалист Минкульта России по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко привлекать к ответственности людей, которые подпевали лидеру группировки Ленинград, пока неизвестно.

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Сергей Шнуров проводит прощальный тур
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Стоит отметить, что группа «Ленинград» выступала в Ростове-на-Дону в рамках своего последнего концертного тура.

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Группировка Сергея Шнурова выступит на ростовском 45-тысячнике в рамках своего финального тура по городам России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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