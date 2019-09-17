2019-09-17T15:53:19+03:00
Общество

«Посмотреть на мир шире»: Потерявший зрение 44-летний ростовчанин поднялся на пятитысячную вершину Эльбруса

Большую часть жизни мужчина не видит, но это не помешало ему окончить институт, помогать другим и осуществить свою мечту
Ольга ГОПАЛО
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Слепой ростовчанин поднялся на пятитысячную высоту Эльбруса и Казбека.Слепой ростовчанин поднялся на пятитысячную высоту Эльбруса и Казбека.Фото: Личный архив героя публикации
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Когда есть мечта, можно, если не горы свернуть, то забраться на их вершину. Так решил для себя 44-летний ростовчанин Вадим Черноногов. Почти половину своей жизни мужчина не видит, но это не помешало ему подняться на пятитысячные высоты Эльбруса и Казбека, а еще - окончить университет и помогать другим справляться с жизненными трудностями.

Первой вершиной для слепого альпиниста стала гора Фишт на Кавказе высотой 2 867 метров. Фото: Личный архив героя публикации

Первой вершиной для слепого альпиниста стала гора Фишт на Кавказе высотой 2 867 метров.Фото: Личный архив героя публикации

СЫНА НЕ СМОГ УВИДЕТЬ

О своей травме, после которой Вадим полностью ослеп, он вспоминать не любит. Ясно одно: она разделила жизнь 21-летнего молодого парня на «до» и «после». Тогда он только вернулся из армии, женился. Казалось бы, все впереди. Но своего первенца мужчина уже не смог увидеть.

- Конечно, первая реакция была шоком, - рассказывает Вадим. - Пришлось заново учиться жить: и передвигаться в пространстве, и даже читать. Но сейчас я могу сказать точно: именно с того момента началось все самое интересное в моей жизни.

Ростовчанин поступил в филиал Московского гуманитарного университета имени М.А. Шолохова на факультет специальной психологии.

- Воспринимать на слух было сложно, но я учился, - вспоминает он. - На лекции ходил с диктофоном, а потом дома делал конспекты по системе Брайля. Да и тема была мне интересна, поэтому я все пропускал через себя. А после окончания вуза уже знал, как профессионально помогать людям.

- На все воля Божья, - говорит ростовчанин. - Ведь когда-то я и подумать не мог, что смогу сам подняться в горы. Фото: Личный архив героя публикации

- На все воля Божья, - говорит ростовчанин. - Ведь когда-то я и подумать не мог, что смогу сам подняться в горы.Фото: Личный архив героя публикации

«МНОГИЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ»

Дальше - больше. Вадим поступил в Донскую духовную семинарию.

- В силу того, что у меня нет зрения, я не мог стать священником, - говорит мужчина. - Но полученные там знания мне очень пригодились.

Сейчас Вадим работает психологом на Северном кладбище.

- Для меня моя работа интересна прежде всего тем, что она нужна, - делится он. - С одной стороны, я помогаю людям, которые соприкоснулись с горем, как психолог. А с другой - могу объяснить им какие-то моменты с точки зрения православия. Ведь многие хотят знать о загробной жизни и о том, что происходит с их родными, когда они находятся там.

Особенный альпинист научился пользоваться спецснаряжением, карабкаться по камням, идти по льду и снегу. Фото: Личный архив героя публикации

Особенный альпинист научился пользоваться спецснаряжением, карабкаться по камням, идти по льду и снегу.Фото: Личный архив героя публикации

БЕГАЛ С ПЕРВОГО НА ДЕВЯТЫЙ ЭТАЖ

Мысль взобраться на вершину горы, казалось, была лишена здравого смысла. Особенно с учетом тех условий, в которые поставила Вадима жизнь. В горах-то и зрячему находиться опасно.

- Когда я был с семьей в Адыгее, почувствовал: горный воздух - это ни с чем не сравнимое ощущение, - признается собеседник. - И тогда мелькнула мысль: а почему бы не заняться альпинизмом? Тем более, я всегда был спортивным парнем.

Идею поддержал друг детства. Вместе они пришли в ростовский клуб альпинизма «Планета».

- Мне часто приходилось сталкиваться с тем, что от инвалидов попросту отмахиваются, - говорит Вадим. - Но здесь все оказалось иначе. Они выслушали меня и сказали, что постараются помочь.

В свободное от работы и занятий время Вадим отчаянно тренировался - на беговой дорожке и велотренажере. Даже бегал с первого на девятый этаж многоэтажки, в которой жил. Развивал выносливость. И не зря.

Когда есть мечта, можно, если не горы свернуть, то забраться на их вершину. Фото: Личный архив героя публикации

Когда есть мечта, можно, если не горы свернуть, то забраться на их вершину.Фото: Личный архив героя публикации

«КРАСОТУ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕРДЦЕМ»

В своей первый поход незрячий альпинист пошел с двумя инструкторами - Романом Бугора и Денисом Долгополовым. Фактически они стали его глазами: прокладывали маршрут, предупреждали о препятствиях, поддерживали. Вот только в горах на чужой шее не прокатишься. И Вадим сам с горным рюкзаком за спиной упорно шел вперед. К тому времени особенный альпинист научился пользоваться спецснаряжением, карабкаться по камням, идти по льду и снегу.

Первой вершиной для незрячего альпиниста стала гора Фишт на Кавказе высотой 2 867 метров. На нее он взобрался за три дня.

- Чувства, которые я испытал, невозможно описать словами: ощущение необъятной свободы и необычайной радости, - вспоминает он. - Я хоть и не видел красоты, на которую поднялся, но почувствовал ее сердцем.

После решил повторить - через год уже стоял на 5 642 высоте Эльбруса, а еще через несколько месяцев вместе с друзьями по клубу - уже на пятитысячной высоте Казбека. На покорение последней ушло девять дней.

В горах на чужой шее не прокатишься. И Вадим сам с горным рюкзаком за спиной упорно шел вперед. Фото: Личный архив героя публикации

В горах на чужой шее не прокатишься. И Вадим сам с горным рюкзаком за спиной упорно шел вперед.Фото: Личный архив героя публикации

«МЕЧТАЮ ПОБЫВАТЬ В АНТАРКТИДЕ»

Вот только останавливаться на достигнутом особенный альпинист не собирается.

- Знаете, какая у меня еще есть мечта? - рассказывает Вадим. - Побывать в Антарктиде и пройти по леднику путь великого путешественника Руаля Амундсена. Однако это очень дорогое удовольствие.

Известно, что путь длится около месяца. А на все про все нужно около ста тысяч долларов.

- На все воля Божья, - говорит ростовчанин. - Ведь когда-то я и подумать не мог, что смогу сам подняться в горы. По большому счету, инвалиды остаются один на один со своей бедой. От них отворачиваются, они сидят дома в четырех стенах и думают, что никому не нужны. А я рад, что судьба подарила мне шанс на новую жизнь. У меня как будто бы открылось второе дыхание. И я смог заглянуть внутрь себя, ощутить вкус к жизни и посмотреть на мир шире, даже несмотря на свои, как кому-то может показаться, ограниченные возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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