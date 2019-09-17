Родители ростовских школьников просят уволить учителя-мужчину за нарощенные ногти и макияж

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на учителя-мужчину русского языка, который носит нарощенные ногти, ресницы и макияж. Педагог Данил Александрович работает в лицее № 2 недавно, но за это время из-за своего внешнего вида успел нажить врагов.

Тревогу забили родители школьников. Они посчитали, что такой вид является недопустимым для учителя и начали жаловаться на педагога в интернете и искать правды в проверяющих инстанциях.

- Подскажите, кудa мoжно обратиться, чтобы посодействовали увольнению педагога из школы. Как педагог он, может, и хороший, но внешний вид очень красноречив: накрашенные ресницы, тональник на лице, нарощенные ногти, и, на минуточку, этo - мужчина, - написала ростовчанка в социальных сетях.

- У каждого - свой выбор личной жизни, я всё понимаю, но нести в школу такую культуру считаю недопустимым, - поделилась мнением одна из родительниц, чей сын пошел в пятый класс.

По ее мнению, учителя нужно немедленно уволить. Женщина считает, что молодой мужчина не должен пользоваться макияжем и носить женский френч.

Маникюр педагога вызывает недоумение у родителей школьников. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Но нашлись и те, кто встал на защиту учителя.

- По-моему, нет ничего такого в том, что человек просто хочет хорошо выглядеть, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» учащийся лицея № 2 Иван И. ( прим. ред - имя изменено)

За комментарием «Комсомольская правда- Ростов» обратились в лицей № 2, где работает Даниил Александрович. Но там от общения с журналистами отказались.

Известно, что после громкого скандала в интернете учитель все-таки изменил свой внешний вид и даже удалил профиль в социальных сетях.