Предприниматели Ростовской области могут получить 300 тысяч рублей на продвижение своего бизнеса, а также сэкономить до 95% затрат на развитие производства

Хорошая новость для бизнесменов, которые планируют активное продвижение своего бизнеса и не имеют задолженности по налогам. Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства объявило о старте приема заявок на предоставление новой формы поддержки субъектов МСП. Несколько предприятий уже изъявили желание получить до 300 тысяч рублей на продвижение своего бизнеса.

- У предпринимателей есть уникальная возможность получить фактически любые инструменты на свое продвижение, - говорит Яна Куринова, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» - управляющей организации центров «Мой бизнес» в регионе, - начиная от визиток до создания рекламной кампании. Мы максимально учли все потребности начинающих и действующих предпринимателей, которые планируют расширяться.

Яна Куринова, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства». Фото предоставлено: АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

В частности, в рамках этой программы предоставляются услуги по разработке или обновлению логотипа и фирменного стиля, подготовке, созданию одностраничного веб-сайта, аккаунтов в социальных сетях, контекстной рекламы и проработке PR-стратегии, а также изготовлению сувенирной и полиграфической продукции, средств навигации, вывесок и продвижению услуг в СМИ.

В Ростовской области такая программа реализуется впервые. Если она будет иметь успех, то в агентстве намерены ее продолжить, но уже в следующем году.

ВНИМАНИЕ!

Заявки нужно подать в срок до 23 сентября включительно по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, 3 этаж, каб. № 3, с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

ЗАЙМЫ ДО 5 МЛН РУБЛЕЙ ПОД 3,5-7% И ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Напомним, Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства было создано в 1998 году, учредителем является министерство экономического развития РО. Главная задача агентства - поддерживать предпринимателей малого и среднего сектора. РРАПП реализует насыщенную образовательную программу по повышению компетенций будущих и действующих предпринимателей, предоставляет микрозаймы (максимальная сумма - 5 000 000 рублей, процентная ставка по займам - от 3,5% до 7% годовых). И число тех, кому дали путевку в успешный бизнес, уже идет на тысячи. Это предприятия по металлообработке, строительные фирмы, фермерские хозяйства, салоны красоты, частные школы и др.

Фото предоставлено: АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

Еще одна существенная помощь - бесплатные консультации по вопросам налогообложения, обеспечения правовой деятельности, бизнес-планированию, доступные как в очной форме, так и по телефону. Еще одно новшество: с 1 августа в составе РРАПП действует новое подразделение – Центр инжиниринга, компетентные специалисты которого помогают предпринимателям на всех этапах запуска, развития и перевооружения производства.

- На данный момент открыт прием заявок на предоставление инжиниринговой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказали в агентстве. - Представители донского бизнеса могут обращаться в Центр по вопросам создания нового и расширения действующего производства, модернизации и технического перевооружения, технического аудита, управления производством, интеллектуальной собственностью, а также сертификации и позиционирования своей продукции. Благодаря данной мере поддержки донской бизнес может сэкономить до 95% (!) своих затрат.

Фото предоставлено: АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

- Мы ориентируем наших сотрудников работать с бизнесом так, как хорошие официанты должны работать с клиентом, - говорит Яна Куринова, директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства». - 15 октября в Ростове-на-Дону при поддержке министерства экономического развития области и по инициативе губернатора будет открыта самая крупная площадка для оказания услуг предпринимателям в режиме «одного окна» – региональный центр «Мой бизнес». Это уникальный объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированный на предоставление комплексной поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, планирующих открыть свое дело. Ожидается, что работа сети центров «Мой бизнес» в регионе уменьшит административные барьеры в сфере госуслуг, упростит доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам. Представительство центра уже работает в городе Шахты, планируется открытие центров в Таганроге и Волгодонске. До конца года услугами центра «Мой бизнес» по Ростовской области будет охвачено более 5 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Конечно, эффективность будет измеряться не количеством обратившихся за нашей помощью, а новыми успешными проектами, которые удастся реализовать при нашей поддержке, ростом числа зарегистрированных ИП, открытием новых производств, выходами на новые рынки сбыта.

Фото предоставлено: АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

ВАЖНО!

Подробности о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и условиях их получения можно узнать на сайте Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства www.rrapp.ru или по телефону горячей линии +7(804)333-32-31.