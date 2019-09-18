В Ростовской области образуется более семи тысяч тонн медицинских отходов в год

Проблема утилизации медицинских отходов существовала в Ростовской области на протяжении многих лет. Только в Ростове-на-Дону их образуется более 1 200 тонн ежегодно, а по области - более семи тысяч тонн. Возникала опасность появления стихийных свалок в лесополосах, попадание токсичных веществ в канализацию и почву при несанкционированных вывозах на полигоны ТКО. Использование дезинфектантов с замочкой приводило и к аллергическим реакциям у медицинского персонала. В итоге назрела острая потребность поиска новых путей решения. И выход был найден. На Дону появилась централизованная системы сбора и вывоза медициснких отходов класса Б.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

На днях своим опытом в этом вопросе Ростовская область поделилась не только с представителями субъектов ЮФО, но и Москвы. Гости смогли своими глазами увидеть созданную в области систему обращения с медицинскими отходами, посетив предприятие «Центр 100 Ростов-на-Дону» в Мясниковском районе Дона, занимающееся переработкой отходов объемом 3 000 тонн в год со всей области. Предприятие начало функционировать с июля 2017-го. А для ознакомления с процессом сбора, накопления и подготовки к вывозу медицинских отходов класса Б гости посетили Областную детскую клиническую больницу.

В тот же день в региональном правительстве прошел семинар-совещание, на котором у участников появилась возможность максимально детально изучить опыт организации обращения с медицинскими отходами в регионе, а также затронуть проблемные аспекты этой темы.

Для ознакомления с процессом сбора, накопления и подготовки к вывозу медотходов класса Б гости посетили Областную детскую клиническую больницу. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

БОЛЬШИНСТВО ПРЕИМУЩЕСТВО ОЦЕНИЛИ

Встреча прошла под председательством заместителя главы Роспотребнадзора РФ Ирины Брагиной. Открывая совещание, она поблагодарила представителей Ростовской области за демонстрацию созданной системы и отметила, что все организовано в соответствии с передовыми технологиями и требованиями нормативных документов.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева, по централизованной схеме утилизированных отходов класса Б на Дону уже работают более 40 частных медицинских организаций и большая часть государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений региона. В текущем году уже заключены 152 контракта.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

О появлении на Дону системы по обращению с биологически опасными медицинскими отходами в своем докладе рассказала министр здравоохранения РО Татьяна Быковская. По ее словам, предложение по разработке и созданию централизованной системы поступило от инвестора в преддверии Года экологии. В минздраве области была создана рабочая группа, куда вошли представители регионального управления Роспотребнадзора и лечебных учреждений различного типа, тщательно проанализировавшие предложение.

В итоге были разработаны критерии для подготовки алгоритма по обращению с медицинскими отходами класса Б в медицинских организациях, а позднее - Методические рекомендации по правилам сбора, хранения, перемещения и удаления их при обезвреживании централизованным способом.

Есть еще один важный момент: в технических заданиях прописали и обязательное требование - наличие системы видеонаблюдения, что позволяет избежать несанкционированного попадания необеззараженных отходов на полигоны ТКО и в иные места.

И УДОБНЕЕ, И ДЕШЕВЛЕ

Основное преимущество централизованной системы обезвреживания медицинских отходов заключается в том, что для их утилизации в лечебных учреждениях сейчас не надо использовать растворы дезинфицирующих средств. Следовательно, минимизируется контакт персонала с последними, а также уменьшается вывозимый вес отходов: внутри медучреждения сокращается количество тары и одноразовых расходных материалов. Все отходы класса Б, в том числе шприцы и системы, кроме колющего и режущего инструментария, собираются в общий пакет. А значит, не нужны и дублирующие перфорированные пакеты. От лишних емкостей с дезрастворами для дезинфекции различных видов отходов освобождаются процедурные, перевязочные и манипуляционные.

Кроме того, на территории больницы теперь не нужен оборудованный децентрализованный участок по обращению с медотходами, так как их сбор осуществляется теперь без предварительного обеззараживания. А процесс сбора, перевозки и утилизации проводится теперь при онлайн-контроле.

- На первый взгляд, цена вопроса централизованной утилизации для учреждений здравоохранения показалась высокой, - поделилась Татьяна Юрьевна. - Но с учетом снижения расходов на приобретение дезинфектантов, расходных материалов, уменьшения нагрузки на окружающую среду стоимость указанного метода оказалась не так уж высока. И это не говоря о тратах на предотвращение возможного экологического ущерба!

В региональном правительстве прошел семинар-совещание, на котором у участников появилась возможность изучить опыт организации обращения с медотходами в регионе. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

РАСХОДЫ СНИЗИЛИСЬ В 2,5 РАЗА

Слова министра подтвердил и главврач ЦРБ Зимовниковского района Николай Канцуров, который отметил, что благодаря централизованной системе больница более чем вдвое снизила затраты на проведение обеззараживания и последующей утилизации медицинских отходов.

О преимуществах централизованной системы обезвреживания медотходов рассказала присутствующим и главный врач Дома ребенка № 4, который специализируется на органических поражениях центральной нервной системы с нарушением психики, Ольга Гришина.

- Ранее для работы в рамках законодательства приходилось закупать дезинфицирующие средства, емкости и выделять отдельные помещения, - поделилась она. - Много средств уходило и на сам процесс обеззараживания. Всегда была вероятность того, что исполнитель может не довести до полигона медотходы из экономии. Но теперь все изменилось. Исчезла необходимость закупки контейнеров, расходников и дезинфицирующих средств, из-за чего сумма расходов у нас снизилась в 2,5 раза.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ НЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНА

Однако есть определенные нюансы, разрешение которых необходимо уже на законодательном уровне.

- При закупке услуги по обеззараживанию опасных медицинских отходов медучреждения обязаны проводить электронные аукционы, так как другие формы закупки запрещены Распоряжением Правительства РФ, - рассказала глава донского минздрава Татьяна Быковская. - Лицензирование деятельности по обеззараживанию медотходов законом не предусмотрено, следовательно, чтобы выиграть аукцион, организации достаточно всего лишь предоставить свое согласие. А в соответствии с нормами ФЗ о госзакупках №44 для заключения госконтракта участникам необходимо выполнить единственное условие - предложить самую низкую цену на аукционе.

Таким образом, выходит, что получать доступ к бюджетному финансированию и инфекционно опасным отходам есть и у недобросовестных компаний. При том что ответственность как за несанкционированное размещение медицинских отходов, так и за нецелевое расходование бюджетных средств при невозможности выполнения условий контракта исполнителем несет заказчик.

НУЖНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН

По словам Татьяны Юрьевны, выходом из ситуации может послужить внесение поправок в Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме».

В частности, из него необходимо исключить деятельность, связанную с обращением с опасными медицинскими отходами, до момента введения на нее лицензирования. Таким образом, конкурс будет проводиться уже с определением квалификации участников. И данная мера позволит многим медучреждениям с минимальным риском переходить на систему централизованного обеззараживания медицинских отходов по примеру большинства развитых стран.

Так, по словам участников прошедшего семинара-совещания, существующая в Ростовской области система утилизации отходов понятна, экономически обоснована, логически продумана и имеет определенный результат. А опыт Ростовской области будет полезен и интересен другим регионам, поэтому его необходимо популяризировать. Работать же над разрешением возникшей правовой коллизии, учитывая потенциал данного проекта, необходимо надзорным органам.