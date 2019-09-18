«На носилках несли два километра»: Под Ростовом-на-Дону спасли заблудившуюся в лесу 79-летнюю женщину
В Ростовской области только на шестые сутки нашли пожилую женщину, которая ушла из дома. Известно, что в полицию написал заявление сын пенсионерки. Он сообщил, что его 79-летняя мать пропала. Инцидент произошел в городе Новошахтинске. А домик родителей мужчины аккурат располагался возле леса.
Первые сутки розыска не дали результата. И тогда было принято решение расширить территорию поисков. Фото: ГУ МВД России по РО.
Волонтеры и полицейские стали прочесывать окрестности, разделившись на группы.
Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, для обследования большой площади леса были задействованы беспилотные летательные аппараты. Однако первые сутки розыска не дали результатов. Тогда было принято решение расширить территорию поисков. К ним привлекли участковых, сотрудников уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы и кинолога с собакой.
И вот, наконец, удача улыбнулась. Первым увидел пропавшую замначальника Отдела уголовного розыска Станислав Аветисян. За ним подтянулись все остальные.
Женщину нашли живой. Фото: "Лиза Алерт Юг".
Оказалось, что несколько суток блуждания по лесу плохо сказались на здоровье женщины: она была сильно истощена и не могла передвигаться самостоятельно.
Пока одни вызывали скорую к ближайшему населенному пункту, другие думали над носилками. Их соорудили из верхней одежды и веток. В итоге, на таком импровизированном сооружении ослабленную старушку донесли о дома. Оказалось, чуть больше двух километров. Там ее уже жали медики, которые оказали ей первую помощь.
Ппенсионерку искали в течение шести суток. Фото: "Лиза Алерт Юг".
В ведомстве добавили, что в настоящее время пенсионерка находится под наблюдением докторов. Ее здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU