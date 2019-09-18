Медицинский центр «Семья» — это многопрофильное медицинское учреждение, в котором трудятся ведущие специалисты Ростова-на-Дону. Центр оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие технологии, что обеспечивает эффективность диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. Медицинский центр был открыт в 2008 году. И за это время успешное лечение в нем прошло свыше 180 тысяч пациентов.

Главный девиз медицинского центра «Семья»: «Только объединяя технологии, оборудование, высокий профессионализм врачей, сервис и индивидуальный подход получаем эффективное лечение и длительное улучшение качества жизни!».

В клинике принимают как взрослых пациентов, так и детей. Здесь открыты такие отделения, как терапевтическое, педиатрическое, хирургии и травматологии, эндокринологическое, кардиологическое, офтальмологическое, ЛОР, гинекологическое, УЗИ и функциональной диагностики, рентгенологическое, косметологии и пластической хирургии, лабораторной диагностики. Работают круглосуточный и дневной стационары с отделением реанимации. Имеется отделение профилактической медицины.

Взрослым и детям в центре «Семья» доступна услуга «Чек-ап». Пациенты могут за один день пройти полное обследование всех органов и систем. При этом они получают консультации всех специалистов, сопровождение индивидуального менеджера и питание в течение дня. Также в центре можно провести уникальное генетическое тестирование на предрасположенность к основным социально-значимым заболеваниям, обмену БЖУ, физической выносливости. А будущим мамам можно сделать пренатальный скрининг на предрасположенность плода к опасным генетическим заболеваниям.

Преимущества и достижения

Медицинский центр «Семья» оказывает большой спектр услуг по лечению, профилактике и диагностике различных заболеваний.

Преимущества медицинского центра:

- Лучшее операционное оснащение на Юге России.

- Проверенные эффективные методы диагностики, лечения и реабилитации.

- Собственная клинико-диагностическая лаборатория;

- Высокий профессионализм специалистов, подтверждённый международными сертификатами.

- Выезд врачей любой специальности на дом к пациентам.

- Программы ведения беременности и наблюдения детей от рождения до совершеннолетия.

- Широкий спектр современных аппаратов для проведения эстетических операций и косметологических процедур.

- Удобный график работы.

Деятельность медицинского центра неоднократно была отмечена грамотами от Главы администрации г. Ростова-на-Дону, а также благодарственным письмом от Министерства Здравоохранения РО за вклад в развитие медицины на Дону.

Команда

В клинике ведут приём врачи различных специальностей: неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, педиатры, дерматологи, гинекологи, эндокринологи, врачи УЗИ и многие другие. В команде медицинского центра врачи акушеры-гинекологи к.м.н. Ляшенко И.В., врач в.к. Асцвацатурьян Е.Е.; терапевт к.м.н. Дерипаско В.Ю.; сердечно-сосудистый хирург д.м.н. Чудинова Г.В.; эндокринолог к.м.н. Клейменова В.А.; оториноларингологи к.м.н. Клюйко С.В., к.м.н. Химичева Е.В.; пластические хирурги и косметологи врачи в.к. Авдеева Е.Л. и Багдасарова И.Э. офтальмолог к.м.н. Шаповалова В.М.; аллерголог-иммунолог к.м.н. Семенова Н.И.; фониатр врач в.к. Кабанова Е.П.; педиатры врачи в.к. Немальцева Т.А., Амосова М.Т., детский невролог к.м.н.Черных А.Г.

Фото: Медицинский центр «Семья»

Адреса и контакты

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная , д. 8.

Телефон (863) 223-17-77

Филиал: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12

График работы: пн.-пт.: с 8:00 до 20:00, сб.: с 8:00 до 19:00, вс.: выходной

Официальный сайт: www.mc-semya.ru

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