2019-09-19T09:36:21+03:00
Здоровье

Как влияет качество питьевой воды на здоровье человека

Чем опасен недостаток и переизбыток различных элементов в составе воды
Наталья ВЕСНИНА
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Как влияет качество питьевой воды на здоровье человекаКак влияет качество питьевой воды на здоровье человекаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Значение воды в жизни человека переоценить трудно. По многим параметрам питьевая вода определяет наше состояние здоровья. По статистике ВОЗ, некачественная вода становится причиной до 80% всех заболеваний в мире, а это значит, что каждый год 3 миллиона человек умирают именно от болезней, передающихся через воду.

Вода не только утоляет жажду, она еще служит хорошим источником различных микро и макроэлементов. До 25% суточной потребности этих веществ мы получаем из воды. Поэтому воду, очищенную до состояния дистиллированной, постоянно употреблять нельзя – это может привести к хрупкости костей, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и просто плохому самочувствию.

Состав воды

Состав воды очень важен. Отрицательно на здоровье может сказаться как недостаток элементов, так и их избыток. Например, известно, что 65% населения России страдает от дефицита йода. Недостаток йода приводит к развитию базедовой болезни, задержкам в физическом и умственном развитии у детей. Но в мире есть регионы, где концентрация йода в воде, наоборот, повышена. И это провоцирует слабость, рвоту, головную боль, учащенное сердцебиение.

Нарушения здоровья могут вызвать самые разные вещества, растворенные в воде. Так, повышенная концентрация сульфатов может привести к различным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. А превышение нормы железа – к сухости кожи и развитию аллергических реакций.

Но больше всего важна безопасность воды по инфекционным показателям. Через воду достаточно часто в организм человека попадают возбудители различных инфекций. В России каждый год фиксируется около 150 вспышек острых кишечных заболеваний по причине микробного загрязнения воды.

Питьевая вода должна соответствовать норме по множеству показателей. Она должна быть безопасной по химическому составу и органолептическим свойствам, в эпидемиологическом и радиационном плане. Только тогда она будет полезной для здоровья.

ВАЖНО!

Если вы хотите пить полезную бутилированную воду, Роспотребнадзор советует:

1. Покупать воду из натуральных источников (родников или артезианских скважин).

2. Правильно хранить воду – в темном и прохладном месте.

3. Если бутылка не была покрыта защитной пленкой, обязательно промывать крышку бутылки до ее открытия, чтобы внутрь не попали бактерии или другие вредные вещества.

Пейте вкусную воду и будьте здоровы!

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