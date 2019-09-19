2019-09-19T12:54:05+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону подростки осквернили мемориал Стачки неприличным рисунком

Школьники плевали вокруг памятника и бросали окурки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подростки сбежали с места после замечаний. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Подростки сбежали с места после замечаний. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Три подростка из Ростова-на-Дону нарисовали на мемориальном памятнике Стачки 1902 года оскорбительный рисунок. Школьники ругались матом, бросали окурки и бранили прохожих минувшим вечером на территории монумента.

- Один подросток камнем нарисовал на памятнике неприличный символ, - сообщили очевидцы в социальных сетях. - Мы начали говорить, зачем они это делают, но услышали только громкий смех. Мы сказали, что вызовем полицию, аргументируя, что на памятнике - камеры, недохудожник начал плакать, умолять не вызывать полицию.

По словам ростовчанина, после этого несовершеннолетние хулиганы принялись стирать рисунок, а после испугались и убежали.

В социальных сетях горожане осудили поступок школьников, отметив, что осквернение мемориала не должно остаться безнаказанным, хотя бы со стороны родителей хулиганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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