2019-09-19T10:47:36+03:00
Общество

Дерево рухнуло на 10-летнюю девочку во время разбушевавшейся стихии в Ростове-на-Дону

Ребенка доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ребенка на "скорой" увезли в БСМП-2Ребенка на "скорой" увезли в БСМП-2Фото: Архив "КП"
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В Ростове-на-Донгу во дворе многоквартирного дома на Криворожской, 59 в СЖМ дряхлое дерево упало на 10-летнюю девочку. ЧП произошло накануне вечером во время урагана с ливнем и градом.

По словам очевидцев, у ребёнка сломаны несколько рёбер и ноги. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали девочку в БСМП-2.

- По данному факту проводится доследственная проверка., - пояснили в СУ СК по Ростовской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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