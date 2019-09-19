Дерево рухнуло на 10-летнюю девочку во время разбушевавшейся стихии в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Донгу во дворе многоквартирного дома на Криворожской, 59 в СЖМ дряхлое дерево упало на 10-летнюю девочку. ЧП произошло накануне вечером во время урагана с ливнем и градом.

По словам очевидцев, у ребёнка сломаны несколько рёбер и ноги. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали девочку в БСМП-2.

- По данному факту проводится доследственная проверка., - пояснили в СУ СК по Ростовской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.