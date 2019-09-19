Насиловали и душили: суд вынес приговор кадетам, убившим мать двоих детей в Миллерово

Миллеровский суд вынес приговор двум кадетам, которых подозревали в жестокой расправе над 28-летней мамой двоих детей. Подростков признали виновными.

Юноши, когда им было 15 и 16 лет, вместе с женщиной выпивали на автобусной остановке, а потом пошли на прогулку в лес. Кадеты предложили женщине интим, но она отказалась. После подростки бросили ей на шею ремень и задушили, а труп засыпали снегом. Через несколько дней убитую нашел прохожий.

Фото: Архив-КП

Было понятно, что женщина стала жертвой расправы. Погибшая была раздета, лицо обезображено ударами, а на ногах отсутствовали стопы. Подозреваемых в убийстве задержали в тот же день. Они учились в Миллеровском казачьем кадетском профтехникуме.

В жестоком убийстве участвовали два парня, а третий в ужасе скрылся. В отношении подозреваемых подростков возбудили дело по статье «Убийство». Сбежавший проходил по делу свидетелем.

- Суд признал обвиняемых виновными в изнасиловании и убийстве. Они приговорены к 9,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии, - сообщили в Миллеровском суде Ростовской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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