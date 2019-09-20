2019-09-20T09:19:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в аварии с участием «скорой» и иномарки

На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы
Ольга ГОПАЛО
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На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы.На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы.Фото: Ольга ГОПАЛО
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В пятницу, 20 сентября, рано утром в Ростове-на-Дону произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Известно, что вызов поступил около 07:18 на пересечение улиц Обская и Казахская, что в Первомайском районе города. На перекрестке столкнулись легковушка «Рено Дастер» и спецавтомобиль.

Спецавтомобиль столкнулся с «Рено Дастер».

Спецавтомобиль столкнулся с «Рено Дастер».

Говорят, удар был такой силы, чтомашину скорой отбросило аккурат в уличный столб электроосвещения. Судя по всему, автомобиль уже не подлежит восстановлению.

Судя по всему, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Фото: Ольга ГОПАЛО

Судя по всему, автомобиль уже не подлежит восстановлению.Фото: Ольга ГОПАЛО

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, в общей сложности в больницу доставлены четыре человека. Это пассажир иномарки, а также 86-летняя пациентка, которую медики везли в больницу. По предварительным данным, у нее перелом шейки бедра, а теперь к нему добавилась еще и закрытая черепно-мозговая травма.

В Ростове-на-Дону в аварии с участием «скорой» пострадали четыре человека.

В Ростове-на-Дону в аварии с участием «скорой» пострадали четыре человека.

Вместе с ней была сопровождающая, которая в результате аварии получила травму спины.

Кроме того в ДТП пострадал и фельдшер, которая получила черепно-мозговую травму и ушибы.

Медики везли пассажирку в больницу. Фото: Ольга ГОПАЛО

Медики везли пассажирку в больницу.Фото: Ольга ГОПАЛО

Уже через несколько минут на месте были спасатели. А также другие скорые, которые отвезли пострадавших в ближайшую больницу.

Как сообщили в главном Управлении МВД России по Ростовской области, в настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы. Фото: Ольга ГОПАЛО

На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы.Фото: Ольга ГОПАЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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