В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в аварии с участием «скорой» и иномарки
В пятницу, 20 сентября, рано утром в Ростове-на-Дону произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Известно, что вызов поступил около 07:18 на пересечение улиц Обская и Казахская, что в Первомайском районе города. На перекрестке столкнулись легковушка «Рено Дастер» и спецавтомобиль.
Спецавтомобиль столкнулся с «Рено Дастер».
Говорят, удар был такой силы, чтомашину скорой отбросило аккурат в уличный столб электроосвещения. Судя по всему, автомобиль уже не подлежит восстановлению.
Судя по всему, автомобиль уже не подлежит восстановлению.Фото: Ольга ГОПАЛО
Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, в общей сложности в больницу доставлены четыре человека. Это пассажир иномарки, а также 86-летняя пациентка, которую медики везли в больницу. По предварительным данным, у нее перелом шейки бедра, а теперь к нему добавилась еще и закрытая черепно-мозговая травма.
В Ростове-на-Дону в аварии с участием «скорой» пострадали четыре человека.
Вместе с ней была сопровождающая, которая в результате аварии получила травму спины.
Кроме того в ДТП пострадал и фельдшер, которая получила черепно-мозговую травму и ушибы.
Медики везли пассажирку в больницу.Фото: Ольга ГОПАЛО
Уже через несколько минут на месте были спасатели. А также другие скорые, которые отвезли пострадавших в ближайшую больницу.
Как сообщили в главном Управлении МВД России по Ростовской области, в настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. По факту аварии проводится проверка.
На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы.Фото: Ольга ГОПАЛО
ИСТОЧНИК KP.RU