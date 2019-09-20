«Довести действия персонала до автоматизма»: В БСМП Ростова-на-Дону прошли учения

В одном из самых крупных медицинских учреждений Ростова-на-Дону - БСМП прошла эвакуация пациентов и посетителей. Однако волноваться не стоит. Известно, что это были плановые учебно-методические сборы.

Как рассказали в региональном минздраве, учения по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, здравоохранения и социальной защиты Ростовской области проводятся на регулярной основе.

Задача отработать навыки сотрудников и минимизировать воздействие на лечебный процесс. Фото: пресс-служба минздрава РО.

Так, в соответствии с замыслом учения, по телефону «112» медицинские работники сами сообщили диспетчеру о возгорании в помещении на шестом этаже девятиэтажного здания, что расположено на улице Бодрая в Северном жилом массиве.

И, надо сказать, что каждое действие сотрудников больницы было направлено на спасение людей. С первоочередной задачей – эвакуация больных детей и взрослых в безопасное место, медики справились на отлично. В безопасном месте все эвакуированные были пересчитаны и сверены с поименными списками. Для спасенных пациентов был организован даже отдельный пункт временного размещения.

Одновременно сотрудникам больницы предписывалось выполнять действия по тушению огня. И эта задача тоже была решена в минимальные сроки.

В соответствии с замыслом учения, по телефону «112» медицинские работники сами сообщили диспетчеру о возгорании в помещении на шестом этаже девятиэтажного здания. Фото: пресс-служба минздрава РО.

При проведении учений была и еще одна важная задача - минимизировать воздействие на лечебный процесс. И это также удалось.

- Данное мероприятие для нас очень важно, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. - Поскольку только регулярными тренировками мы можем довести действия персонала до автоматизма, отработать навыки, которые будут необходимы, если подобная ситуация вдруг возникнет, а также взаимодействие с аварийными службами региона и противопожарной службой МЧС.

На кону - человеческие жизни, а значит все должно быть отработано до мелочей. Фото: пресс-служба минздрава РО.

И тут, как говорится, тяжело в учении легко в бою. Ведь на кону - человеческие жизни, а значит все должно быть отработано до мелочей.