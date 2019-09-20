«Довести действия персонала до автоматизма»: В БСМП Ростова-на-Дону прошли учения
В одном из самых крупных медицинских учреждений Ростова-на-Дону - БСМП прошла эвакуация пациентов и посетителей. Однако волноваться не стоит. Известно, что это были плановые учебно-методические сборы.
Как рассказали в региональном минздраве, учения по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, здравоохранения и социальной защиты Ростовской области проводятся на регулярной основе.
Задача отработать навыки сотрудников и минимизировать воздействие на лечебный процесс. Фото: пресс-служба минздрава РО.
Так, в соответствии с замыслом учения, по телефону «112» медицинские работники сами сообщили диспетчеру о возгорании в помещении на шестом этаже девятиэтажного здания, что расположено на улице Бодрая в Северном жилом массиве.
И, надо сказать, что каждое действие сотрудников больницы было направлено на спасение людей. С первоочередной задачей – эвакуация больных детей и взрослых в безопасное место, медики справились на отлично. В безопасном месте все эвакуированные были пересчитаны и сверены с поименными списками. Для спасенных пациентов был организован даже отдельный пункт временного размещения.
Одновременно сотрудникам больницы предписывалось выполнять действия по тушению огня. И эта задача тоже была решена в минимальные сроки.
В соответствии с замыслом учения, по телефону «112» медицинские работники сами сообщили диспетчеру о возгорании в помещении на шестом этаже девятиэтажного здания. Фото: пресс-служба минздрава РО.
При проведении учений была и еще одна важная задача - минимизировать воздействие на лечебный процесс. И это также удалось.
- Данное мероприятие для нас очень важно, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. - Поскольку только регулярными тренировками мы можем довести действия персонала до автоматизма, отработать навыки, которые будут необходимы, если подобная ситуация вдруг возникнет, а также взаимодействие с аварийными службами региона и противопожарной службой МЧС.
На кону - человеческие жизни, а значит все должно быть отработано до мелочей. Фото: пресс-служба минздрава РО.
И тут, как говорится, тяжело в учении легко в бою. Ведь на кону - человеческие жизни, а значит все должно быть отработано до мелочей.
ИСТОЧНИК KP.RU