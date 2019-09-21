Отключение воды в Ростове-на-Дону 24 сентября 2019: где и когда

Отключение воды в городе Ростове-на-Дону 24 сентября 2019: где и когда. Известно, что с 9:00 часов утра вторника, 24 сентября, на нескольких улицах города пройдут отключения.

На сутки в домах, расположенных в Западном жилом массиве, не будет воды. Речь идет о многоэтажках, расположенных в границах: улицы 2-й Краснодарской, улицы Сказочной и улицы Каширской, а также улицы Малиновского и проспекта Коммунистического, улицы Труженников, СТ «Победа» и СТ «Дон», улицы Извилистая и СТ «Красный садовод».

Вода вернется в дома жителей многоквартирных домов в 09:00 часов 25 сентября.

Как рассказали Ростовском водоканале, в течение суток будут идти работы по переврезке водопроводной линии.