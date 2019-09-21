2019-09-21T11:37:34+03:00
Общество

Отключение воды в Ростове-на-Дону 24 сентября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 24 сентября 2019 пройдут отключения воды
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Воды не будет в ЗЖМВоды не будет в ЗЖМФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Отключение воды в городе Ростове-на-Дону 24 сентября 2019: где и когда. Известно, что с 9:00 часов утра вторника, 24 сентября, на нескольких улицах города пройдут отключения.

На сутки в домах, расположенных в Западном жилом массиве, не будет воды. Речь идет о многоэтажках, расположенных в границах: улицы 2-й Краснодарской, улицы Сказочной и улицы Каширской, а также улицы Малиновского и проспекта Коммунистического, улицы Труженников, СТ «Победа» и СТ «Дон», улицы Извилистая и СТ «Красный садовод».

Вода вернется в дома жителей многоквартирных домов в 09:00 часов 25 сентября.

Как рассказали Ростовском водоканале, в течение суток будут идти работы по переврезке водопроводной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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