Отключение света в Ростове-на-Дону 23-27 сентября 2019: где и когда

Отключение света в Ростове-на-Дону в ближайшую неделю 23-27 сентября 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в городе запланированы плановые отключения. Без света останутся дома и офисы, расположенные в разных районах донской столицы.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет*

23 сентября с 09:00 до 17:00:

- Гриба, 1–21, 2–54, Ванина, 1–21, 2–22, Ривкина, 1–15, 2–20, А. Русова, 18–42, 11–21, 2-я Усадебная, 1–11, 2–22, 3-я Усадебная, 1–13, 2–8; Пригородного лесничества,Селиванова, 1–9, 2–32, Ильича, 1–59, 2–32, Алексея Береста, 1–33, 2–16, Воровского, 1–21, 2–40, Смычки, 1–39, 2–72, Просвещения, 1–43, 2–46, Полторацкого, 2–6, 1–23, 1-я Комбайновская, 1–13, 2–16, Радищева, 1–17, 2–18, Бебеля, 1–15, 2–4, Металлургическая, 38–68, 41–55, пер. Кавказский, 12, Клары Цеткин, 1, 13-я линия, 1–15, 2–16, 15-я линия, 13–27, 14–32, Советская, 12–20, Закруткина, 11–23, 12–24.

23 сентября с 09:00 до 18:00:

- Республиканская, 2–16, 5–17, Депутатская, 3, 10–14, пер. Бабушкина, 6–12, 1–17, 1-я Баррикадная, 20, Русская, 21–41, 74–124, пер. Старобельский, 13, 14, просп. Стачки, 16, Токарная, 19–29, 2–42.

23 сентября с 10:00 до 16:00:

- Шостаковича, 13–35, Крамского, 2–20, Поленова, 1–17, 2–18, Третьякова, 1–17, 2–10, Левитана, 1–9, 2–16, пер. Хачатуряна, 1–23, 2–16, Мусоргского, 20–30.

23 по 27 сентября с 09:00 до 17:00:

- Тракторная, 36–48, 48б, 48и, 41–79, ул. Иловайская, 31–51, 36–64, Технологический, 8;

пер. Экскаваторный, 2-й Пятилетки, 23–27, пер. Курильский.

24 сентября с 06:00 до 17:00:

3-я Ноябрьская, 1–21, 2–28. Курская, 4;Ноябрьская, 1–21, 2–28, ул.Курская, 4.

24 сентября с 09:00 до 17:00:

- 1-я Киргизская, 37–55, 46–72, 2-я Киргизская, 36–46, 51–71, Казахская, 44–60, Уральский, 31–61, 36–66пер. Ухтомский, 1–69, 2–74, пер. Хибинский, 1–65, 2–66, ер. Кубанский, 1–69, 2–68. Белорусская, 61–65,2-я Володарского, 185–233, Дубовского, 17–27, 42,пер. Думчева, 7, 10–12, 1-я Круговая, 92, 86, Кузнечная, 252–336, 273–441, Лосева, 8–10, Магнитогорская, 101–109, 176–196, Минаева, 29–55, 30–54, 21, Портовая, 250–234, 263/76, 257/27, 273–319, 1-й Поселковый, 12–14, 2-й Поселковый, 11–13, 44–50, Туроверова, 17–19, Матросова, 35,Калинина, 2–38, Мадояна, 1–31, Рабочая, 18–24,2-я Кольцевая, 81–93, 90–78, 3-я Кольцевая, 62–44, 77–87, Вселенная, 42–68, Галактическая, 36–52, 37–55, пер. 1-Спутниковый, с/т «Победа», с/т «Югтехмонтаж», с/т «Гамма труд», с/т «Утро», с/т «Зодчий», с/т «Агат», с/т «Агропром», с/т «Колос», с/т «Ростсельмашевец», с/т «Космос»,с/т «Афганец», с/т «Орбита».

С 24 по 26 сентября с 09:00 до 18:00:

- Депутатская, 2–28, 3, Минераловодская, 1–27, 2–28, Никитина, 2–10, Республиканская, 1–17, 2–14.

25 сентября с 09:00 до 17:00:

- пер. Аэроклубовский, 2–12, 1–15, ул. Войкова, 44–64, пер. Корабельный, 1–11, 2–16,Набережная, 203–283, Судостроительная, 1–9, 4–14, Циолковского, 79–123, 144–158, 225–283; 11-я линия, 55–91, 54–84, Листопадова, 87–97, 50–66,7-я линия, 65–87, 66–96;9-я линия, 51–87, 68–84, Листопадова, 93–109, 62–90,1-я Пролетарская, 67–71, 64–68, 216, шоссе, 1–3, 2–6, 144, 144а, пер. Нефтяной, Элеваторный, Машиностроительный, Нефтекачка, с/т «Восход», с/т «Восход-2», с/т «Малинка».

25 сентября с 09:00 до 16:00:

- 6-я Кольцевая, 66–84, 81–101, Красная, 32–92, 51–97, Крупской, 45–97, 56–86,Осипенко, 63–69, Промежуточная, 1–31, 2–30, просп. Стачки, 122–174, Фестивальная, 1–11, 2–14.

26 сентября с 09:00 до 17:00:

- пер. Аэроклубовский, 34–48, 2-я Володарского, 263–273, 255Кузнечная, 161–271, 172–250,т Портовая, 338–472, Магнитогорская, 99, 134–174, пер. 3-й Поселковый, 25–31, 38–40, Судостроительная, 58–62,пос. Мясникован, Вологодская, Новополоцкая, Каракумская, Односторонняя,Менобродская, Боряна,Баграмяна, Алагирская, Армянская, Сумский, Персиановский

26 сентября с 09:00 до 15:00:

- ул. Красная, 30–82, 49–97, просп. Стачки, 122–156, 6-я Кольцевая, 93а, 93/1, 93/2, 82–84.

27 сентября с 09:00 до 18:00:

- Минераловодская, 8–24, 1–29, Депутатская, 16–24.

27 сентября с 09:00 до 14:00:

-пер. Весёлый, 7–9, 2–16, Минераловодская, 146, Достоевского, 1–9, 2–12, Некрасовская, 1–73, 4–76,Писательская, 1–5, 2–8,пер. Силикатный, 1–25, 12, 12а, 12б,Сачкова, 21–49, 26–34, Песчаная, 21.

27 сентября 09 :00 до 17:00:

- Гусева, 54–104, 107–167, Безымянный, 17–19, 18–20, Желябова, 2–4,. Кручинина, 63–89, 58–120, рынок «Шайба»,просп. Королева, 10, 10/1 — детский сад, 10/3, 10/4, 12. Добровольского, 24, 24/1, 24,/1в, 26, 28, 30, 30б, 30/1.