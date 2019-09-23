В Ростове-на-Дону детям рассказали о «выборах в сказочном лесу»

В минувшие выходные в парках южной столицы прошла очередная промоакция избиркома Ростовской области под девизом «Я влияю!» - о том, что выборы это не символичный поход на избирательные участки и не только гражданский долг, а реальное участие в определении будущего своего родного города, региона и всей страны в целом.

Такие мероприятия, к слову, проводятся регулярно, и каждый раз организаторы придумывают свои «фишки», нацеленные на различные группы избирателей.

Если в День молодежи, например, акцент был сделан, по большей части, на студентов, то в этот раз о значении выборов решили рассказать... детям.

- Все просто: мы хотим, чтобы дети запомнили, что выборы - это, с одной стороны, и праздник, и традиция, а с другой - действительно важное событие, в котором необходимо обязательно принимать участие, - объяснила специалист отдела правовой культуры ИК РО Галина Дашкевич, - и чтобы на ближайших выборах дети вместе с родителями осознанно шли на избирательный участок, понимая, как это здорово. Мы ведь вновь и вновь напоминаем нашим согражданам, в том числе и через из детей, что в Конституции закреплено право избирать, что делать это следует ответственно. То есть голосовать не только сердцем, но и умом.

Детворе, стоит отдать должное тем, кто придумал такой ход, идея понравилась - в парке Революции, например, художники вместе с ними тут же, на месте, оформляли тематические открытки, по соседству делали аквагрим, а ведущий и аниматоры весело рассказывали интерактивную сказку под символичным названием «Выборы в сказочном лесу», по сценарию которой малышам предстояло выбрать среди кандидатов на пост главы леса. Там, к слову, все было по-взрослому - если оценивать кандидатов. Среди претендентов на этот пост, допустим, присутствовала лиса - красивая и яркая, но среди ее политических обещаний имелось намерение «съесть половину животных», а также другие лесные звери, и каждый выступал со своей программой. Юным участникам голосования требовалось проявить внимательность, чтобы осознанно и правильно сделать свой выбор.

- На самом деле, классная задумка, - поделилась впечатлениями молодая мама Оксана К., вместе с двумя своими малышами принявшая участие в акции. - Я бы, может, и прошла мимо, но детвора, увидев аквагрим, затащила сюда. Им понравилось!

Мальчик, ее сын-первоклассник, кстати, с уже весело разрисованным красками личиком, интересовался у матери, когда будут следующие выборы и кого предстоит выбирать.

- Мы и за президента будем голосовать? - спрашивал он. - И за губернатора?

Президентские выборы, впрочем, уже состоялись - в марте 2018-го, а вот губернаторские в Ростовской области еще предстоят - буквально через год, в следующем сентябре.

- В этом году первая такая акция состоялась в апреле, потом была в июне, а следующая, после нынешней, пройдет в октябре, - уточнила Галина Дашкевич. - Ее мы проведем в торговых центрах, и там будет задействован модный сегодня «буллит-тайм» (Bullet-time - с англ. языка «время пули», так называется техника комбинированной съемки для создания иллюзии «заморозки времени», - прим ред.). Суть заключается в том, что молодежь, фотографируясь, будет получать гифки, показывающие, что на выборы нужно не просто идти, а просто лететь.