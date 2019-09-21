2019-09-21T14:26:45+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: На Ростовскую область идут гроза, град и ливни

Погода испортится в ближайшие часы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Непогода продлится ровно суткиНепогода продлится ровно суткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Штормовое предупреждение разослало Главное Управлении МЧС России по Ростовской области. Погода изменится в ближайшие два-четыре часа субботы, 21 сентября.

Так, ожидаются сильные дожди, град, ливни с грозой. При этом сила шквалистого ветра может достигать 22 метров в секунду. Непогода сохранится до следующего утра воскресенья, 22 сентября. Температура воздуха в Ростове-на-Дону будет достигать в дневные часы плюс 16 градусов. Максимальная температура воздуха в эти дни до плюс 18 градусов выше нуля.

Жителей Ростова-на-Дону просят быть осторожными и внимательными. В частности, не оставлять машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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